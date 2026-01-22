270-години от рождението на Моцарт: В София предстои музикален празник

По повод 270-годишнината от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт в София предстои изискан музикален празник, посветен на един от най-великите гении в историята на класическата музика.

Концертът в зала "България" ще предложи специално подбрана програма с произведения на Моцарт, в които се срещат кристалната яснота на стила и дълбокият драматизъм, характерен за неговите оперни герои.

"Моцарт винаги е предизвикателство. Аз се чувствам лично в свои води, защото е един от любимите ми композитори за изпълнение и за слушане, разбира се. Така че всъщност положително много се вълнувам и нямам търпение, защото обожавам да изпълнявам тази музика", каза оперната прима Мария Радоева в студиото на "България сутрин".

На сцената заедно с нея ще застанат още десет музиканти.

Според Радоева, когато работата е с професионалисти на толкова високо ниво, всяка репетиция се превръща в истински празник.

"С такива музиканти със сигурност би стигнала и една репетиция, но аз лично много обичам да репетирам, колкото повече - толкова по-добре. Защото винаги има какво да се усъвършенства и върху какво да се работи и точно това е едно от прекрасните неща на нашата професия, че наистина винаги може да надградиш", сподели Радоева пред Bulgaria ON AIR.

Публиката ще бъде потопена в света на Моцартовите герои - разнообразни, силни и често крайни в емоциите си.

В програмата няма строго фиксиран акцент, но специално участие ще вземе младата и изключително талантлива цигуларка Катерина Михайлова.

Радоева подчертава колко вдъхновяващо е да се срещаш с млади музиканти, отдадени на трудни инструменти и готови да влагат часове ежедневен труд в усъвършенстването си.

Концертът, посветен на Моцарт, ще се състои във вторник, 27 януари, в зала "България" и обещава да бъде истинско потапяне в света на вечната музика.