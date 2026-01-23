Кои актьори получиха първите си номинации за "Оскар" тази година?

Сезонът на наградите официално се движи с висока скорост, след като бяха обявени номинираните за "Оскар" за 2026 г.

Както обикновено, много от претендентите - привет, Леонардо ди Каприо, Тимъти Шаламе, Бенисио дел Торо и Ема Стоун, колко мило, че пак се засичаме - ще направят поредната си разходка до традиционния обяд за номинираните преди голямата вечер на 15 март в Dolby Theatre в Холивуд.

Но когато Даниел Брукс и Луис Пулман обявиха удостоените на 22 януари, доста актьори чуха имената си за първи път.

Майкъл Б. Джордан, "Грешници" ("Sinners")

Впечатляващото изпълнение на Джордан като амбициозните близнаци Смоукстак в "Грешници" - петото му сътрудничество с Райън Куглър - му донесе първата номинация за "Оскар" за най-добър актьор.

"Обичам ги и двамата еднакво. И двамата са персонажи, които ще останат с мен до края на живота ми, и съм толкова щастлив, че имах честта да изиграя и Смоук, и Стак", каза 38-годишният актьор пред E! News на Critics Choice Awards за мрачния, сериозен Смоук и по-непредсказуемия Стак.

Делрой Линдо, "Грешници"

До Джордан в тази "тур де форс" на Куглър е и ветеранът Делрой Линдо, който прави фин, премерен образ на мъдрия старейшина Делта Слим.

Сред многото му роли са участия в класиката на Спайк Лий "Малкълм Екс" ("Malcolm X", 1992 г.) и "Da 5 Bloods" (2020 г.), която донесе на 73-годишния Линдо сериозна доза "Оскар" шум и шепа отличия, както и работа по дипломна теза, която, по думите му, изследва "историческото проучване на хора от африкански произход в географската територия, която се превръща в Обединеното кралство".

Така че той бил повече от готов да се гмурне в Юга по времето на Джим Кроу за "Грешници".

"Въведението ми беше толкова динамично и толкова богато и казах на Райън, че сякаш изчезвам във второто действие на филма. Сега присъствам много повече, отколкото в първата чернова", разказва Линдо пред The Ankler за първоначалния сценарий.

Уунми Мосаку, "Грешници"

Родената в Нигерия и израснала в Англия, Мосаку - номинирана за поддържаща актриса за ролята си на худу практикуващата Ани, отчуждената съпруга на Смоук - признава в интервю за Schon Magazine през 2021 г., че ако не беше последвала актьорските си мечти към Royal Academy of Dramatic Art, целият ѝ живот щеше да е различен.

Вместо това 39-годишната актриса спечели BAFTA през 2016 г. за работата си по телевизионния филм "Дамилола, нашето любимо момче" ("Damilola, Our Loved Boy") и се премести в САЩ, където взе роли в "Лутър" ("Luther"),"Lovecraft Country" и "Локи" ("Loki").

И все пак тя си спомня, че е била притеснена преди първата си проба срещу Джордан.

"Беше от типа: "Това е Майкъл Б. Джордан. Това може да е наистина плашещо", казва тя пред W. Но в крайна сметка, тя добавя, че е било много лесно: "Имаше взаимно уважение, търсене и сътрудничество. И после ми предложиха ролята още в стаята, което беше лудост."

Вагнер Моура, "Тайният агент" ("The Secret Agent")

Номинираният за най-добър актьор, може да е най-познат на световната публика с номинираната му за "Златен глобус" роля на Пабло Ескобар в сериала "Narcos" на Netflix, но в родната си Бразилия той е голяма звезда. Което прави ролята му в "Тайният агент", на овдовелия професор Армандо, принуден да остави един живот и да започне друг заради опозицията си срещу военната диктатура в страната през 70-те, още по-лична.

"Когато става дума за несправедливост, аз обикновено избухвам и това се отразява в персонажите, които играя", каза Моура пред Los Angeles Times. В същото време той отбеляза: "Харесва ми, че това не е филм за човек, който се опитва да свали правителството – той просто е човек, който държи на ценностите си, на това кой е."

Досега през годината 49-годишният баща на три деца спечели "Златен глобус" за най-добър актьор в драматичен филм и е номиниран и за Actor Award (преди SAG).

Стелан Скарсгард, "Сантиментална стойност" ("Sentimental Value")

Ветеранът шведски актьор, познат от "Добрият Уил Хънтинг" ("Good Will Hunting"), "Mamma Mia!", "Тор" ("Thor"), "Момичето с драконовата татуировка" ("The Girl With the Dragon Tattoo"), "Дюн" ("Dune"), "Чернобил" ("Chernobyl"), "Андор" ("Andor"), мрачните му инди колаборации с Ларс фон Триер и още куп заглавия, досега нямаше "номиниран за Оскар" в биографията си - до сега.

74-годишният Скарсгард нарече отличията, които получава за поддържащата си роля в "Сантиментална стойност" - като Густав Борг, уважаван режисьор, който иска да направи филм за семейството си след смъртта на бившата си съпруга, за ужас на отчуждените си дъщери - приятно изненадващи.

Особено след като бащата на осем деца мислел, че никога повече няма да играе, след като инсулт преди три години му оставил увреждания в краткосрочната памет. Вместо това той намерил начин да бъде "в сцената", докато репликите му се подават през слушалка, и така стигнал до роля на живота си.

"Никога не можеш да кажеш как ще удари един филм. Но този стигна до всички - всяко поколение, всяка култура. Очевидно е докоснал нещо. И е забележително, защото въпреки сериозността си, е лек. Като суфле с тъмни точици вътре", каза Скарсгард, който спечели "Златен глобус" за най-добър поддържащ актьор в пълнометражен филм, пред LA Times.

Ренате Райнсве, "Сантиментална стойност"

"Сантиментална стойност" е третото сътрудничество на Райнсве с Триер след "Осло, 31 август" ("Oslo, August 31", 2011 г.), първия му филм, и "Най-лошият човек на света" ("The Worst Person in the World", 2021 година).

И ролята на Нора - успешна телевизионна и театрална актриса, която отказва да участва във филм, режисиран от отчуждения ѝ баща, и отблъсква опитите му за помирение - донесе на 38-годишната норвежка първата номинация за "Оскар" за най-добра актриса.

Норвежката звезда отдава голяма част от развитието си през годините на Триер, както и на средата, която той създава, за да може актьорският му състав да разгърне потенциала си.

"Не е задължително да е за ролята ми и как аз ще я направя, защото това ще дойде от динамиката между всички на снимачната площадка. И никога не е за едно изпълнение. Става дума за това за какво искаме да говорим заедно в тази сцена или в целия филм. И тогава натискът е по-малък, защото никога не е за теб или какво носиш. А за това, което се случва в сцената заедно с другите актьори и екипа", каза Райнсве пред Deadline.

Инга Ибсдотер Лилеос, "Сантиментална стойност"

Норвежката актриса, номинирана за поддържаща актриса за ролята на историчката Агнес - по-стоичната и дипломатична дъщеря на Густав - каза, че се е свързала дълбоко с образа.

"Виждам себе си в Агнес по начина, по който аз имам сестра и брат. Знам какво означава да ги обичаш и да се страхуваш за тях, ако нещо им се случи. Знам какво е да си в семейство и да искаш семейството да работи", каза 36-годишната актриса, която има и син със съпруга си, актьора Гунар Ейриксон, пред Deadline.

Ел Фанинг, "Сантиментална стойност"

"Признавам си - щях да кажа "да" на Йоаким, дори да беше само една миниатюрна реплика", каза Фанинг пред W за това как се е вманиачила по работата му в "Най-лошият човек на света".

Вместо това тя получи ролята на Рейчъл - младата американка, която приема филмовата роля, от която Нора, изиграна от Райнсве, се отказва.

Номинацията ѝ за поддържаща актриса идва след номинации на Critics Choice Awards и "Златните глобуси", както и след "10/10" снимачно преживяване.

"Аз бях американска актриса, която идва в Норвегия за първи път, много като героинята ми. Имаше много слоеве. Обожавах да съм там. Много е чисто и всички карат велосипеди. Аз някак си точно паснах", разказа 27-годишната Фанинг пред W.

Роуз Бърн, "Ако имах крака, щях да те ритна" (If I Had Legs I'd Kick You)

"Има хумор, има ужас, има страх, има нещо, което те удря в стомаха, сурова травма", каза носителката на "Златен глобус" за най-добра актриса в мюзикъл/комедия пред W за филма на Мери Бронстийн "Ако имах крака, щях да те ритна", в който тя играе терапевтка, която се справя с болно дете на фона на поредица от на пръв поглед безкрайни бедствия.

"Беше плашещо, беше вълнуващо, беше радикално и дори не можех да си представя откъде да започна с Линда, моята героиня. Имах огромна творческа задача, но беше и страхотна възможност. Адреналинът ми беше толкова висок по време на снимките. Накрая се чувствах много дезориентирана. Страхувах се да гледам готовия филм. Все го отбягвах. Когато най-накрая го видях, останах без думи", обяснява Бърн, която има две деца с партньора си Боби Канавале.

Академията обаче имаше какво да каже - и сега 46-годишната Бърн е номинирана за "Оскар" за най-добра актриса.

Джейкъб Елорди, "Франкенщайн" ("Frankenstein")

Австралийският актьор може и да е имал помощ за трансформацията си в Съществото на Франкенщайн от 42 протези, но болката и човешкото в погледа му са изцяло негови.

Ето защо 28-годишният Елорди получи първата си номинация за "Оскар" за най-добър поддържащ актьор, след изненадващата си победа на Critics Choice Awards и номинациите си за "Златен глобус" и Actor Award.

"Има момент, в който трябва да оставиш света зад гърба си. Трябва да затвориш всички врати към дома си емоционално. Запушваш ушите си и затваряш очите си и променяш начина, по който виждаш нещата - всички обичайни неща, които правиш през деня, като ядене и къпане. Те трябва да придобият нов живот, за да можеш да се изместиш към нещо друго", каза Елорди пред Tudum на Netflix за това как се е отдал на ролята.

Теяна Тейлър, "Битка след битка" ("One Battle After Another")

В любовта и войната всичко е позволено.

20-те минути на Тейлър на екран в ролята на влюбена революционерка, превърнала се в "плъх", се превърнаха в еднопосочен билет към сезона на наградите, който вече включва победа на "Златен глобус" и първата ѝ номинация за "Оскар" за поддържаща актриса.

"Много от филмите, които се правят в момента, са недосегаеми и понякога просто не можеш да се свържеш с тях. Персонажите на PTA са толкова красиво несъвършени, толкова човешки и толкова сурови, че излизаш от филма и си казваш: "По дяволите, ти мина ли през това?" Така трябва да се чувстваш, когато гледаш филм. Разклатете масата. Разклатете ш*баната маса. Водете разговори. Водете неудобни, но здравословни диалози", каза 35-годишната Тейлър пред LA Times.

