Рекорд: "Грешници" е първият филм в историята, спечелил 16 номинации за "Оскар"

"Грешници", свръхестественият трилър на Райън Куглър, получил признание както от критиците, така и от публиката, стана първият филм, номиниран за 16 награди "Оскар".
Филмът с участието на Майкъл Б. Джордан като братя близнаци, основаващи блус клуб в Мисисипи през 30-те години на миналия век, докато се борят с расизма и вампирите, досега е спечелил 368 милиона долара по целия свят. Той е номиниран за трофеи, включително за най-добър филм, режисьор, водещ актьор, поддържащ актьор (за британския актьор Делрой Линдо), поддържаща актриса (за британо-нигерийката Уунми Мосаку) и новата награда на Академията за кастинг.
Многобройните номинации на "Грешници" означават, че той чупи рекорда от 14 номинации, споделян от "Всичко за Ева" (1950), "Титаник" (1997) и "Ла Ла Ленд" (2016). Но докато тези филми превърнаха номинациите си в значителен брой победи (съответно шест, 11 и шест), очакванията са, че драмата на Куглър може да завърши с по-малък брой завоевания.
Досега през сезона комедията One Battle After Another доминира в наградите, а на Оскарите тя е плътно зад Sinners с 13 номинации.
Сценаристът и режисьор Пол Томас Андерсън, ветеран на Оскарите с 11 предишни номинации, но без победи, се очаква да спечели както за най-добър филм, така и за най-добър режисьор, като поддържащата актриса Теяна Тейлър също е сред претендентите за победа в своята категория. Три от другите звезди на филма също бяха номинирани - Леонардо ди Каприо, Шон Пен и Бенисио дел Торо - въпреки че Чейс Инфинити беше изненадващо пропуснат в краткия списък за водеща актриса, докато Кейт Хъдсън от "Song Sung Blue" все пак попадна в списъка.
Междувременно Hamnet на Клое Джао също се представи добре с осем номинации, включително за Джеси Бъкли - лесният фаворит в категорията за най-добра актриса. Пор Мескал обаче не успя да си осигури номинация. Джао също така е редактирала, изпълнителен продуцент и съавтор на сценария на адаптацията на Маги О'Фарел и е основният съперник на Андерсън в надпреварата за оригинален сценарий (Куглър, нейната бивша съученичка от филмовото училище, има голям шанс в категорията за оригинален сценарий).
През 2021 г. Джао стана втората жена (и първата цветнокожка), спечелила "Оскар" за най-добър режисьор през 2021 г. за Nomadland, а тази година тя е единствената жена режисьор в краткия списък, наред с Андерсън, Куглър, Гилермо дел Торо за "Франкенщайн" и Джош Сафди за "Марти Суприм", който получи номинации от очакваното
Звездата от този филм, Тимъти Шаламе, е фаворит за наградата за най-добър актьор за ролята си на играч на тенис на маса в следвоенен Ню Йорк. Миналата година Шаламе за малко не спечели "Оскар", когато превъплъщението му в Боб Дилън беше изпреварено от Ейдриън Броуди от "Бруталистът". Ако се окаже победител, Шаламе, който навърши 30 години миналия месец, ще се превърне в втория най-млад носител на наградата за най-добър актьор, след победата на Броуди през 2003 г. за "Пианистът".
Но имаше по-малко добри новини за колежката на Шаламе в "Марти Суприм" - Гуинет Полтроу, чието завръщане в киното след 10-годишна пауза не доведе до номинация.
"Wicked for Good" се представи слабо като цяло, като не получи нито една номинация - включително дългоочакваната номинация за поддържаща актриса за Ариана Гранде, докато "Джей Кели" на Ноа Баумбах, в който Клуни играе филмова звезда, преосмисляща житейските си избори, също си тръгна с празни ръце.
На други места разпределението на номинациите отразява нарастващия интернационализъм на Академията, като Sentimental Value, „The Secret Agent и It Was Just an Accident са номинирани в множество категории.
98-ата церемония по връчване на наградите "Оскар" ще се проведе на 15 март, а водещ ще бъде Конан О'Брайън.
Ето го и пълният списък с номинирани:
Най-добър филм
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Най-добър актьор
Тимъти Шаламе - Marty Supreme
Леонардо ди Каприо - One Battle After Another
Итън Хоук - Blue Moon
Майкъл Б. Джордан - Sinners
Вагнер Моура - The Secret Agent
Най-добра актриса
Джеси Бъкли - Hamnet
Роуз Бърн - If I Had Legs I’d Kick You
Кейт Хъдсън - Song Sung Blue
Ренате Райнсве - Sentimental Value
Ема Стоун - Bugonia
Най-добър режисьор
Клое Джао - Hamnet
Джош Сафди - Marty Supreme
Пол Томас Андерсън - One Battle After Another
Йоаким Триер - Sentimental Value
Райън Куглър - Sinners
Поддържаща женска роля
Ел Фанинг - Sentimental Value
Инга Ибсдотер Лилеас - Sentimental Value
Ейми Мадиган - Weapons
Вунми Мосаку - Sinners
Теяна Тейлър - One Battle After Another
Грим и прическа
Frankestein
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Най-добър оригинален саундтрак
Bugonia
Frankestein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Най-добър късометражен анимационен филм
Butterfly
Forever Green
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Най-добър адаптиран сценарий
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
Най-добър оригинален сценарий
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Поддържаща мъжща роля
Бенисио дел Торо - One Battle After Another
Джейкъб Елорди - Frankenstein
Делрой Линдо - Sinners
Шон Пен - One Battle After Another
Стелан Скарсгард - Sentimental Value
Най-добър късометражен игрален филм
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Най-добър кастинг
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
Най-добра песен
"Dear Me" от Diane Warren: Relentless
"Golden"от KPop Demon Hunters
"I Lied to You" от Sinners
"Train Dreams" от Train Dreams
Най-добър документален филм
The Alabama Solution
Come See Me in the Good LightCutting Through Rocks
Mr Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Чуждоезичен филм
The Secret Agent
It Was Just an Accident
Sentimental Value
Sirât
The Voice of Hind Rajab
Анимационен филм
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Най-добра сценография
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Монтаж
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Звук
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirat
Най-добра операторска работа
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams