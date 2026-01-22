Рекорд: "Грешници" е първият филм в историята, спечелил 16 номинации за "Оскар"

"Грешници", свръхестественият трилър на Райън Куглър, получил признание както от критиците, така и от публиката, стана първият филм, номиниран за 16 награди "Оскар".

Филмът с участието на Майкъл Б. Джордан като братя близнаци, основаващи блус клуб в Мисисипи през 30-те години на миналия век, докато се борят с расизма и вампирите, досега е спечелил 368 милиона долара по целия свят. Той е номиниран за трофеи, включително за най-добър филм, режисьор, водещ актьор, поддържащ актьор (за британския актьор Делрой Линдо), поддържаща актриса (за британо-нигерийката Уунми Мосаку) и новата награда на Академията за кастинг.

Многобройните номинации на "Грешници" означават, че той чупи рекорда от 14 номинации, споделян от "Всичко за Ева" (1950), "Титаник" (1997) и "Ла Ла Ленд" (2016). Но докато тези филми превърнаха номинациите си в значителен брой победи (съответно шест, 11 и шест), очакванията са, че драмата на Куглър може да завърши с по-малък брой завоевания.

Досега през сезона комедията One Battle After Another доминира в наградите, а на Оскарите тя е плътно зад Sinners с 13 номинации.

Сценаристът и режисьор Пол Томас Андерсън, ветеран на Оскарите с 11 предишни номинации, но без победи, се очаква да спечели както за най-добър филм, така и за най-добър режисьор, като поддържащата актриса Теяна Тейлър също е сред претендентите за победа в своята категория. Три от другите звезди на филма също бяха номинирани - Леонардо ди Каприо, Шон Пен и Бенисио дел Торо - въпреки че Чейс Инфинити беше изненадващо пропуснат в краткия списък за водеща актриса, докато Кейт Хъдсън от "Song Sung Blue" все пак попадна в списъка.

Междувременно Hamnet на Клое Джао също се представи добре с осем номинации, включително за Джеси Бъкли - лесният фаворит в категорията за най-добра актриса. Пор Мескал обаче не успя да си осигури номинация. Джао също така е редактирала, изпълнителен продуцент и съавтор на сценария на адаптацията на Маги О'Фарел и е основният съперник на Андерсън в надпреварата за оригинален сценарий (Куглър, нейната бивша съученичка от филмовото училище, има голям шанс в категорията за оригинален сценарий).

През 2021 г. Джао стана втората жена (и първата цветнокожка), спечелила "Оскар" за най-добър режисьор през 2021 г. за Nomadland, а тази година тя е единствената жена режисьор в краткия списък, наред с Андерсън, Куглър, Гилермо дел Торо за "Франкенщайн" и Джош Сафди за "Марти Суприм", който получи номинации от очакваното

Звездата от този филм, Тимъти Шаламе, е фаворит за наградата за най-добър актьор за ролята си на играч на тенис на маса в следвоенен Ню Йорк. Миналата година Шаламе за малко не спечели "Оскар", когато превъплъщението му в Боб Дилън беше изпреварено от Ейдриън Броуди от "Бруталистът". Ако се окаже победител, Шаламе, който навърши 30 години миналия месец, ще се превърне в втория най-млад носител на наградата за най-добър актьор, след победата на Броуди през 2003 г. за "Пианистът".

Но имаше по-малко добри новини за колежката на Шаламе в "Марти Суприм" - Гуинет Полтроу, чието завръщане в киното след 10-годишна пауза не доведе до номинация.

"Wicked for Good" се представи слабо като цяло, като не получи нито една номинация - включително дългоочакваната номинация за поддържаща актриса за Ариана Гранде, докато "Джей Кели" на Ноа Баумбах, в който Клуни играе филмова звезда, преосмисляща житейските си избори, също си тръгна с празни ръце.

На други места разпределението на номинациите отразява нарастващия интернационализъм на Академията, като Sentimental Value, „The Secret Agent и It Was Just an Accident са номинирани в множество категории.

98-ата церемония по връчване на наградите "Оскар" ще се проведе на 15 март, а водещ ще бъде Конан О'Брайън.

Ето го и пълният списък с номинирани:

Най-добър филм

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Най-добър актьор

Тимъти Шаламе - Marty Supreme

Леонардо ди Каприо - One Battle After Another

Итън Хоук - Blue Moon

Майкъл Б. Джордан - Sinners

Вагнер Моура - The Secret Agent

Най-добра актриса

Джеси Бъкли - Hamnet

Роуз Бърн - If I Had Legs I’d Kick You

Кейт Хъдсън - Song Sung Blue

Ренате Райнсве - Sentimental Value

Ема Стоун - Bugonia

Най-добър режисьор

Клое Джао - Hamnet

Джош Сафди - Marty Supreme

Пол Томас Андерсън - One Battle After Another

Йоаким Триер - Sentimental Value

Райън Куглър - Sinners

Поддържаща женска роля

Ел Фанинг - Sentimental Value

Инга Ибсдотер Лилеас - Sentimental Value

Ейми Мадиган - Weapons

Вунми Мосаку - Sinners

Теяна Тейлър - One Battle After Another

Грим и прическа

Frankestein

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Най-добър оригинален саундтрак

Bugonia

Frankestein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Най-добър късометражен анимационен филм

Butterfly

Forever Green

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Най-добър адаптиран сценарий

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Най-добър оригинален сценарий

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Поддържаща мъжща роля

Бенисио дел Торо - One Battle After Another

Джейкъб Елорди - Frankenstein

Делрой Линдо - Sinners

Шон Пен - One Battle After Another

Стелан Скарсгард - Sentimental Value

Най-добър късометражен игрален филм

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Най-добър кастинг

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

Най-добра песен

"Dear Me" от Diane Warren: Relentless

"Golden"от KPop Demon Hunters

"I Lied to You" от Sinners

"Train Dreams" от Train Dreams

Най-добър документален филм

The Alabama Solution

Come See Me in the Good LightCutting Through Rocks

Mr Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Чуждоезичен филм

The Secret Agent

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Sirât

The Voice of Hind Rajab

Анимационен филм

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Най-добра сценография

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Монтаж

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Звук

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

Най-добра операторска работа

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams