БНБ пуска в обращение от днес първата колекционерска монета

Тя е с номинал от 10 евро

26.01.2026 | 08:01 ч. 1
Снимка БНБ

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение от днес сребърна колекционерска монета на тема „125 години електрически трамвай в България“, съобщават от централната банка на страницата си в интернет.

С присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. БНБ преустанови емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в лева и започва емитирането на колекционерски монети с номинална стойност в евро, припомня  БТА.

Колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата емитент, а номиналната им стойност трябва да е различна от номиналните стойности на евромонетите в обращение. Този вид монети трябва да се различава съществено от разменните монети и по поне два от три параметъра - цвят, диаметър и тегло.

Това е първата колекционерска монета, която БНБ емитира след приемането на еврото. Монетната програма на БНБ за тази година предвижда емитиране на още четири колекционерски монети, както и на една възпоменателна монета от 2 евро, показва справка в сайта на БНБ.   

