Хороскоп за седмицата – какво ви очаква според зодията

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира за всяка зодия.

Tialoto.bg ви представя седмичен хороскоп за периода 26 януари – 1 февруари 2026. Той е изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Нептун навлиза в знака ви, за да остане там през следващите 13 години. Достатъчно дълъг период, за да осъзнаете силата на въображението си. Първоначално усещането ще е за изчистване на съмненията. Вероятно ще ви обземе силно желание да действате бързо, активно, с размах и очакване за незабавни резултати. Овладейте импулса, за някои постижения е нужно време. От вас се изисква само да приемете факта, че предстоят неизбежни промени и ще се случат, независимо дали ви харесва или не.

Телец

Събитията ще се развиват в естествения си ход. Интуицията ще ви подскаже кога трябва да участвате активно и кога само да наблюдавате. Придържате ли се към обстоятелствата, няма да имате сериозни затруднения. Което трябва да се случи, ще се случи в точния момент и по най-добрия начин. Съобразявайте се с личните си възможности и не прекалявайте с амбициите. Направите ли го, ще постигнете оптимален синхрон между желанията и намеренията си.

