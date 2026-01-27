IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Круз Бекъм взе страна в семейната драма

Дали подкрепи родителите си или по-скоро повярва на брат си Бруклин?

27.01.2026 | 11:35 ч. 3
Снимка: Getty Images

Круз Бекъм не издържа и се включи в семейната драма, забъркана от брат му Бруклин миналата седмица.

20-годишният музикант, който е най-малкият син на Виктория и Дейвид Бекъм, използва профила си в Instagram, за да сподели кодирано съобщение относно ситуацията, развиваща се в момента. Само дни, след като Бруклин обвини родителите си в саботаж на връзката му с Никола Пелц, а майка си в неприлично поведение по време на сватбата му, Круз реши да покаже на целия свят коя страна заема.

В първата си публикация в Instagram Stories най-малкият Бекъм сподели снимка, на която държи кенче на Guarana Antarctica – популярна бразилска газирана напитка от амазонското зрънце гуарана. Макар самата напитка да не носи голямо значение за ситуацията, изборът на песен, с която е подкрепен постът, има такова. 

Парчето, което Круз използва за фон, е I'm Not Such an Innocent Girl – песен на Виктория Бекъм, пусната през 2001 година. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

