Пийт Дейвидсън и Елси Хюит искат още едно бебе

Пийт Дейвидсън и Елси Хюит мислят за второ дете. 32-годишният комик и 29-годишната моделка станаха родители за първи път през декември. Те се сдобиха с дъщеря, която носи името Скоти.

Сега Пийт разкри, че с любимата му им харесва идеята Скоти да бъде по-голяма сестра един ден.

"Ние искаме тя да има приятел, със сигурност. Ние обичаме идеята тя да е голяма сестра", издаде актьорът пред "Us Weekly".

Eлси също посочва, че иска още деца.

"Идеята да направиш друго и да създадеш брат/сестра е нещо, за което вече съм така: "Искам пак да го направя". Те са толкова малки, когато излязат и те порастват толкова бързо. Лудо е", казва моделката.

