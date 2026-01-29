Историята на Керълайн Вий: Да станеш ескорт на 64 години след 40 г. въздържание

73-годишната Керълайн Вий "го е карала" на молитви и целибат (въздържание от сексуални и брачни отношения) цял живот - докато една "сексуална пробуда" на 57 г. не обръща цялата ѝ същност и съществуване наопаки.

"Станах ескорт през 2017 година", разказва Вий пред водещите Били и Лорън в подкаста "Tea At Four".

"Когато се пробудих като християнка и вече не можех да правя секс, за мен беше като… "Е, така или иначе не ми е харесвало като по-млада, така че няма да е голяма загуба. Така успях да изкарам тези 40 години. Отчасти, разбира се, защото в църквата не беше позволено, но и защото просто нямах интерес", споделя тя.

Едва когато Керълайн си прави първия си профил в сайт за запознанства, започва да получава внимание от мъже, които я намират за "секси".

"Започнах да получавам съобщения дори от 18-годишни, които настояваха да се видим", казва тя. "Да е достатъчно млад, за да ми е син, е едно - но да е достатъчно млад, за да ми е внук, е грешно на толкова много нива", добавя Вий, макар по-късно да признава, че миналата седмица е имала клиент на 20 години.

След като се запознава с човек през сайт за запознанства, който я запознава с идеята за суинг (обмен на сексуални партньори между двойки), ѝ казват, че би била добра като ескорт и че ще ѝ плащат за това.

"Наистина имах отчаяна нужда от пари, защото кредиторите ми по ипотеката се опитваха да ми вземат жилището - просто не можех да си го позволя", обяснява тя.

След това Вий започва да проучва телефонния секс, след като гледа предаване за жена, която изкарала достатъчно, за да ремонтира дома си, благодарение на този страничен доход.

После се среща с фотограф, който ѝ предлага да заснеме нейно соло съдържание за сайт за зряла аудитория.

"Направихме видео и това беше първото нещо, което изобщо съм правила", казва тя.

Днес Керълайн Вий - вече известна като "Busty Granny" - печели хиляди всеки месец и е участвала в популярни британски телевизионни предавания, сред които "Jeremy Kyle" и "Filthy Rich".

Въпреки че влиза смело в света за възрастни, Вий казва, че не смята платформи като OnlyFans за нещо, което си заслужава времето ѝ.

"Регистрирана съм, но никога не съм публикувала нищо. Всичко е съдържание - буквално трябва да качваш 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Ден и нощ. Само това правиш. Евала на тях, ако това искат, но на мен би ми било ужасно скучно", категорична е екстравагантната жена.

Вий уточнява, че работата ѝ не се върти изцяло около секс и че това по-скоро е "приятен бонус" накрая.

"Имам мъж, който иска да отида на почивка с него. Не е само секс - много повече е", подчертава тя.

Керълайн вече се описва като "по-възрастната версия на Бони Блу" и настоява, че твърдо се противопоставя на подигравките.

"Само защото вече съм на 73 г., не означава, че трябва да спра да правя секс или да показвам тялото си. Гордея се с това, което съм постигнала. Ако някого го дразни - това си е негов проблем", категорична е тя.