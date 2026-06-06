Братовчед отряза принц Хари, не го покани на сватбата си

Принц Хари, херцогът на Съсекс, не е бил поканен на сватбата на братовчед си Питър Филипс, племенник на крал Чарлз III.

48-годишният син на сестрата на монарха - принцеса Ан се жени днес за медицинската сестра Хариет Спърлинг.

Според експерта по кралското семейство Емили Наш, това може да се дължи на подкрепата на Филипс за принц Уилям в конфликта му с по-малкия му брат.

"Мисля, че е личен проблем. Казаха ни, че Питър не е говорил с Хари от няколко години. Беше естествено отношенията им да охладнеят, затова не е бил поканен", каза Наш.

Според Page Six, принц Уилям и Кейт Мидълтън ще присъстват на сватбата на Филипс и Спърлинг, очаква се там да бъде и Чарлз III.

Именно Филипс се опита да помири принцовете Уилям и Хари на погребението на принц Филип през 2021 г. Според Емили Наш охлаждането на отношенията между Филипс и принц Хари е повлияно от мемоарите на последния "Резервният", както и от документалната поредица на Netflix. В тях Хари и съпругата му Меган Маркъл обвиняват кралското семейство в тормоз.

Принцесите Южени и Беатрис, дъщерите на компрометиралия се бивш принц Андрю, също ще присъстват на предстоящата сватба. Това ще бъде първата им публична поява на официално кралско събитие след ареста на баща им през февруари.