IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

Таро прогноза за 2 - 8 февруари 2026

Динамична седмица

03.02.2026 | 00:05 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Таро картите за новата седмица са Деветка мечове и Седмица чаши. 

Първата карта е Деветка мечове

Деветката мечове подсказва, че мрачни мисли и емоции ви тежат. Притеснявате се твърде много за дадена ситуация и негативните ви мисли вземат връх, оставяйки ви стресирани и тревожни. Колкото повече се свързвате със страховете си, толкова повече те ще управляват живота ви. 

Бъдете внимателни, защото страхът и тревогата в Деветката мечове могат да ви подтикнат към грешни решения. Когато повтаряте негативни мисли в ума си, рискувате да ги проявите в живота си. Така че, таро карта Деветката мечове носи посланието на това да прекъснете цикъла. Всеки път, когато се появи негативна емоция, заменете я с положителна.

Деветката мечове ви напомня, че голяма част от страха и тревогата, които изпитвате, са в мислите ви. Може да влошите нещата за себе си, като прекалено мислите или се обсебвате от най-лошите сценарии. 

Когато Деветката мечове се появи в четене на таро, това може да означава да потърсите помощ, съдействие от някого. 

Източник: Седмична таро прогноза за 2 – 8 февруари 2026

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem