Таро картите за новата седмица са Деветка мечове и Седмица чаши.

Първата карта е Деветка мечове

Деветката мечове подсказва, че мрачни мисли и емоции ви тежат. Притеснявате се твърде много за дадена ситуация и негативните ви мисли вземат връх, оставяйки ви стресирани и тревожни. Колкото повече се свързвате със страховете си, толкова повече те ще управляват живота ви.

Бъдете внимателни, защото страхът и тревогата в Деветката мечове могат да ви подтикнат към грешни решения. Когато повтаряте негативни мисли в ума си, рискувате да ги проявите в живота си. Така че, таро карта Деветката мечове носи посланието на това да прекъснете цикъла. Всеки път, когато се появи негативна емоция, заменете я с положителна.

Деветката мечове ви напомня, че голяма част от страха и тревогата, които изпитвате, са в мислите ви. Може да влошите нещата за себе си, като прекалено мислите или се обсебвате от най-лошите сценарии.

Когато Деветката мечове се появи в четене на таро, това може да означава да потърсите помощ, съдействие от някого.

Източник: Седмична таро прогноза за 2 – 8 февруари 2026