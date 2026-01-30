IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Да изиграеш луда жена, докато си и продуцент

За работата си по "Всички замесени" разказва Майа Тинкова пред Bulgaria ON AIR

30.01.2026 | 15:22 ч. 1

Трагикомедията "Всички замесени" очаква своята вълнуваща премиера на 17 февруари. 

Подробности за испанската постановка разказа в "България сутрин" продуцентът и актьор Майа Тинкова.

"Замесваме доста интересни истории. С течение на времето става ясно, че не е обикновен курс по хляб. Разкрития преобръщат представите на героите и публиката за това какво се случва", повдигна завесата тя.

Тинкова допусна, че може би има конкуренция в участниците в курса.

По думите ѝ реално нашият живот е трагикомедия, така се случва и самото действие. До един момент, в който вече не е толкова смешно.

Тинкова добави пред Bulgaria ON AIR, че терапевтичният елемент се изразява не само в самото физическо месене на хляб, а и в това през какво преминават актьорите емоционално.

"Моят образ е на много луда жена, която е на антидепресанти. Това е много далеч от мен. Намирах си общи неща с Лаура - много мразим да бъркаме, много сме самокритични и имаме силно чувство за справедливост", каза още актрисата.

Тя признава, че ѝ е трудно да съчетава и да балансира ролите на продуцент и актьор.

Гледайте целия разговор във видеото

