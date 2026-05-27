Режисьор от "Симпсън", предсказал президентството на Тръмп, се кандидатира за Белия дом ВИДЕО

Сценаристът от "Семейство Симпсън", който "предсказа" президентството на Доналд Тръмп, обяви, че се кандидатира за президент на изборите в САЩ през 2028 г.

Дан Грийни е написал няколко епизода от любимия анимационен сериал, включително един, който допринесе за конспирацията около сериала, а именно - че предсказва бъдещето.

Въпросният скандален епизод е "Барт в бъдещето", в който Лиза е президент на Съединените щати. В епизода, излъчен цели 16 години преди президентството на Тръмп, тя се обръща към своя съветник и казва:

"Както знаете, наследихме доста бюджетна криза от президента Тръмп".

Това накара мнозина да се върнат назад и да прегледат епизодите на "Семейство Симпсън", за да открият други случаи, когато шегите от сериала са "предсказвали" бъдещето. В някои случаи те са били зловещо точни, пишат от Euronews.

Във видеоклип, публикуван в Instagram, четирикратният носител на награда "Еми" е облечен като магьосник и се описва като "самопровъзгласил се пророк", преди да очертае политическите проблеми на Америка.

"Тръмп, Ванс, милиардерите, кариеристите и страхливците и в двете партии са обърнали гръб на САЩ", казва той. "Това са пари, власт и сигурност за тях, но не и за вас. В Америка правителството трябва да работи за всички. Демокрация за всички, отчетност за всички, просперитет за всички. Трябва да възстановим това. Бих искал да помогна, но не съм адвокат. Аз съм просто самопровъзгласил се пророк... който е учил право, завършил е, издържал е адвокатската колегия... Чакайте! Аз съм адвокат!"

След това той сваля костюма на магьосник и се оказва готов за Белия дом

"Майната му, мога да бъда политик", възкликва той. "Кандидатствам за президент. Моята платформа: Америка за всички. Хайде да го направим."

Колкото и нелепо да изглежда съобщението, то прави Грийни един от първите, които обявиха кандидатурата си за изборите през 2028 г.

Комедийният режисьор изглежда се застъпва за всеобщо здравеопазване и връщане към морала, според страницата му в Instagram. Според прессъобщение от кампанията на Грийни: "Неговата платформа включва възстановяване на демократичните норми, наред с прогресивни политики като всеобщо здравеопазване и "Зеления нов курс", обединени от централната идея на кампанията за изграждане на Америка, която работи за всички."

Случвали са се и по-странни неща...

Съгласно действащото законодателство, Тръмп не може да се кандидатира за трети мандат. Никой президент няма право да служи повече от два мандата. Тръмп обаче многократно е заплашвал да се кандидатира отново, заявявайки миналата година, че не е изключил възможността и че "би искал да го направи".

Организацията "Тръмп" вече продава червени шапки с надпис "Тръмп 2028", очевидно го рекламирайки като кандидат на изборите.

Следващите президентски избори в САЩ ще се проведат на 7 ноември 2028 г.