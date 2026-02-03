Сидни Суийни разкри какво за нея е любовта

Сидни Суийни проговори за това какво за нея представлява любовта. 28-годишната актриса сподели, че за нея любовта е филм на "Дисни".

"Като свобода. Знаете как в "Дневниците на принцесата" Ан Хатауей казва, че когато целуне момчето, с което трябва да е, кракът ѝ ще се вдигне. Така се усеща любовта. Светлините магически ще се включат. Птиците ще започнат да летят. Фонтаните започват да пръскат вода. Любовта е филм на "Дисни"", коментира звездата пред "Cosmopolitan".

На Сидни ѝ е наистина забавно да чете различни слухове относно любовния си живот.

