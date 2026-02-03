IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 112

Сидни Суийни разкри какво за нея е любовта

Сравни я с филм на "Дисни"

03.02.2026 | 18:38 ч. 6
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Сидни Суийни проговори за това какво за нея представлява любовта. 28-годишната актриса сподели, че за нея любовта е филм на "Дисни".

"Като свобода. Знаете как в "Дневниците на принцесата" Ан Хатауей казва, че когато целуне момчето, с което трябва да е, кракът ѝ ще се вдигне. Така се усеща любовта. Светлините магически ще се включат. Птиците ще започнат да летят. Фонтаните започват да пръскат вода. Любовта е филм на "Дисни"", коментира звездата пред "Cosmopolitan".

На Сидни ѝ е наистина забавно да чете различни слухове относно любовния си живот.

Какво още разкри звездата четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Сидни Суийни любов връзки
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem