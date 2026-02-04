IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Ким Кардашиян и Хамилтън вече са неразделни, заедно са в Париж

Романтика за звездите

04.02.2026 | 14:10 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Явно връзката между Ким Кардашиян и Луис Хамилтън се развива чудесно. Скоро се разбра, че 45-годишната риалити звезда и 41-годишният автомобилен състезател са били забелязани на няколко срещи.

Преди дни двамата са били в Париж. И се твърди, че са отдадени на това да прекарват "колкото се може повече време заедно".

"Точно сега те са неразделни", коментира източник на "The Sun".

Що се касае до плановете им за Париж - твърди се, че звездите прекарват повечето си време заедно в стаята си и си поръчват храна там.

Още за отношенията четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Ким Кардашян Луис Хамилтън двойка връзка Париж
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem