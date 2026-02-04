Ким Кардашиян и Хамилтън вече са неразделни, заедно са в Париж

Явно връзката между Ким Кардашиян и Луис Хамилтън се развива чудесно. Скоро се разбра, че 45-годишната риалити звезда и 41-годишният автомобилен състезател са били забелязани на няколко срещи.

Преди дни двамата са били в Париж. И се твърди, че са отдадени на това да прекарват "колкото се може повече време заедно".

"Точно сега те са неразделни", коментира източник на "The Sun".

Що се касае до плановете им за Париж - твърди се, че звездите прекарват повечето си време заедно в стаята си и си поръчват храна там.

