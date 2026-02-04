Парфюмите, които завладяват 2026 г.

Вече измина първият месец от новата 2026 година. И все по-ясно се очертава какви са тенденциите в света на модата и красотата. Парфюмите се избират най-вече според личния вкус, но в последните години много често говорим и за тенденции при ароматите. Какви са хитовете са 2026 г.? Вижте отговорите на "Teen Vogue".

Сочни флорални парфюми

Флоралните парфюми са леки, закачливи, напомнящи за безгрижието на топлите дни. Но сега ще са модерни през цялата година. На почти са забавните, игриви миризми, а това значи - сочни, сладки флорални парфюми. Те са с младежки полъх, но не прекалено детински. Меки са, навяват оптимизъм, внасят цвят в ежедневието.

Уютни парфюми

Аромати, които излъчват топлина, комфорт, уют, но и малко пикантност - това също ще доминира през 2026 година. Пикантните нотки като джинджифил и кардамон остават хитови. Смесицата на ванилия и карамел също е актуална. Ментата, канелата и други подправки са сред любимите за уютни аромати.

