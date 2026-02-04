Вижте първи кадри на Джони Деп като Ебенизър Скрудж СНИМКИ

Най-новият филм на Джони Деп го показва буквално неузнаваем. 62-годишният актьор беше забелязан да снима нова екранизация на "Коледна песен" ("A Christmas Carol") в Лондон на 28 януари, като в кадрите се виждаше в образа на Ебенизър Скрудж.

Джони Деп, с грим и протези, с които влиза в кожата на класическия герой на Чарлз Дикенс, беше облечен в огромно синьо-черно палто, а отдолу носеше пижама. Дългата му прошарена коса се подаваше изпод нощна шапка, докато снимаше сцени с Андреа Райзбъро, която участва в предстоящия филм като Духа на миналата Коледа. 44-годишната Андреа Райзбъро, цялата покрита с бял грим по тялото и косата, беше с призрачно бели контактни лещи и дълга, ефирна рокля в същия "отвъден" нюанс.

Филмът, чието пълно заглавие е "Ебенизър: Коледна песен" ("Ebenezer: A Christmas Carol"), е режисиран от Ти Уест, известен с работата си по "X", "Пърл" ("Pearl") и "MaXXXine" и е по новелата на Дикенс от 1843 година.

Освен Джони Деп и Андреа Райзбъро, в най-новата версия на класическата история участват още Трамел Тилман, Иън Маккелън, Рупърт Гринт, Дейзи Ридли и Сам Клафлин, наред с други. Още през юни Deadline съобщи, че Робърт Егърс и Уилем Дефо също се захващат с класическата коледна призрачна история, но през по-хорър призма.

"Ебенизър: Коледна песен" е първият голям холивудски студиен филм за Джони Деп след "В очакване на варварите" ("Waiting for the Barbarians", 2019 г.) и "Фантастични животни: Престъпленията на Гринделвалд" ("Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", 2018 година). Сред по-скорошните му проекти, които не са били подкрепени в същия мащаб, са "Жан дю Бари" ("Jeanne du Barry", 2023 г.) и предстоящият "Дневен пияч" ("Day Drinker"), в които той участва, както и "Моди: Три дни на крилото на лудостта" ("Modi: Three Days on the Wing of Madness", 2024 г.), който режисира.

Номинираният за "Оскар" актьор се отдръпна от холивудските продукции след делото за клевета с бившата си съпруга Амбър Хърд. Шестседмичният телевизионно излъчван процес приключи през юни 2022 г. с решение, според което 39-годишната актриса носи отговорност и по трите обвинения за клевета, свързани с нейна публикация от 2018 година. След подадените обжалвания бившите съпрузи се споразумяха.

"Ебенизър: Коледна песен" е планиран за премиера в кината от Paramount Pictures на 13 ноември.