Избухна война за наследството на Карл Лагерфелд, само котката "Шупет" е в безопасност

Карл Лагерфелд имаше свои начини да опише света на висшата мода. Спортните панталони бяха знак за поражение, неговата запазена марка слънчеви очила бяха "бурка", а дебелите, ниски мъже бяха, казано просто, ужасни във всяко едно отношение. Що се отнасяше до уреждането на сметки обаче, логиката му беше трудна за оспорване.

"Знам, че отмъщението е лошо и ужасно", каза той веднъж. "Но не виждам причина да не върна нещо обратно, ако някой ми е направил нещо лошо. Когато хората си мислят, че всичко е забравено, аз издърпвам стола, може би десет години по-късно."

За семейството му столът беше издърпан след смъртта на дизайнера, когато се оказа, че не им е оставил нищо от състоянието си от 200 милиона евро. Вместо това, то отиде при антуража, който той наричаше "истинско семейство": неговият асистент, неговият кръщелник тийндежър и двама мъжки модели.

Сега, седем години след смъртта на Лагерфелд от рак на 85-годишна възраст, завещанието му е оспорено от неизвестен ищец в правен спор, който би могъл да възнагради неговите племенници и племеннички, които са единствените му живи роднини.

Завещанието му, финализирано през април 2016 г., оставя по-голямата част от имуществото му на дългогодишния му асистент Себастиан Жондо, неговия кръщелник Хъдсън Крьониг, който е бил на 11 години, когато Лагерфелд умира, и моделите Брад Крьониг и Батист Джабикони.

В сряда германските медии съобщиха, че Кристиан Боасон, изпълнителят на завещанието на Лагерфелд, е писал до племенниците и племенничките на дизайнера, за да ги информира, че е входирано оспорване на последната воля на дизайнера. Именно те ще се възползват от анулирането на завещанието, което съгласно френското наследствено право - Лагерфелд е живял и починал в Париж - би довело до преразпределение на богатството на дизайнера между най-близките му роднини.

Като креативен директор на Chanel от 1983 г. до смъртта си, Лагерфелд е известен с това, че управлява парижката модна къща с желязна хватка и перфекционистично око за детайлите.

Сабине Рьотиг, моден експерт и журналист от Берлин, казва, че интригата около завещанието е подобаваща за репутацията на Лагерфелд като загадъчна и страховита фигура.

"Всички знаеха, че може да бъде много безсърдечен и студен, че ще изостави хората, защото нещо вече не му отиват", казва тя, цитирана от The Times.

Любимата му котка Шупет беше неговата слабост

Преди смъртта си Лагерфелд подарява къща с градина и сумата от 1,5 милиона долара на бившата си икономка Франсоаз Какот, на която е възложил да се грижи за Шупет.

Лагерфелд веднъж каза за котката си:

"Тя е като издържана жена. Има силна личност. Обядва и вечеря с мен на масата със собствена храна. Не докосва моята храна. Не иска да яде на пода. Спи под възглавница и дори знае как да използва iPad."

Тъй като по време на живота на Лагерфелд са направени уговорки за осигуряване на луксозния начин на живот на Шупет - тя се е хранила от китайски порцелан, е спала върху купчина дрехи Chanel и е имала собствена чанта Louis Vuitton, е малко вероятно тя да бъде засегната от спора.

Въпреки това, благодетелите, посочени в оспорваното завещание, може да бъдат засегнати.

Жондо е бил изключително близък с дизайнера, казва Рьотиг.

"Това е бил единственият човек, който е знаел за болестта му, човекът, който е държал ръката му до леглото му, и единственият човек, който знае къде е разпръснат прахът му", добавя тя. "Лагерфелд искаше да изчезне от света точно както се беше появил и мисля, че това символизира много."

Лагерфелд нямаше деца и двете му по-големи сестри, Кристиан и Теа, починаха преди него, което означава, че всяко решение в полза на най-близките му роднини ще премине към техните деца.

Кристиан Лагерфелд се премести в САЩ през 50-те години на миналия век, омъжи се в Кънектикът и има четири деца. Третият ѝ син, на име Карл, подобно на неуловимия му чичо, загина на 18-годишна възраст при катастрофа с мотоциклет. Останалите ѝ деца, Пол и Роджър Джонсън и Каролайн Уилкокс, биха могли да бъдат посочени като наследници на Лагерфелд. По молба на сестра си, Лагерфелд създава сватбената рокля на Уилкокс през 1992 г. и я изпраща до Кънектикът с Конкорд.

Семейството обаче не е било близко. Лагерфелд вижда Кристиан за последно през 1974 г. Когато наследството му е почетено като тема на Met Gala през 2023 г., никой от неговите роднини, живеещи в САЩ, не беше поканен на "най-голямата нощ за модата" в Ню Йорк. Роджър Джонсън, шофьор на камион за дълги разстояния, преди това е заявил пред американските медии, че е малко вероятно да приеме дял от богатството на чичо си, тъй като те "нямат връзка".

Полусестрата Теа е надживяна от 82-годишната си дъщеря, Тома Графин фон дер Шуленбург, член на аристократичното семейство Шуленбург.

Новият спор не е единственото правно предизвикателство около наследството на Лагерфелд. Данъчните власти смятат, че основното му местожителство е било в Париж, а не в Монако, както е твърдял, което е довело до неплатена данъчна сметка между 20 и 40 милиона евро.