Защо шофьорите не се доверят на системите за подпомагане в автомобила?

Съвременните автомобили са оборудвани с редица системи за подпомагане на водача (ADAS). Оказва се, че много шофьори не само не използват тези системи, но дори не знаят, че колата им е оборудвана с тях. Освен това много хора не се доверяват на тези решения.

Оборудването на автомобилите със системи ADAS (Advanced Driver Assist System) е до голяма степен задължително. От средата на 2022 производителите, въвеждащи нови автомобили на пазара на ЕС, бяха задължени да ги оборудват със системи като:

система за аварийно спиране,

Система за поддържане на лентата,

интелигентен ограничител на скоростта,

"Черна кутия" (Event Data Logger), системи за наблюдение на разсейване и сънливост на водача.

Освен това, от 2024 г. всеки нов автомобил, който напуска шоурума, трябва да има гореспоменатите системи. Въпреки това, списъкът с ADAS системи е много по-дълъг и много от тях са опционални, например адаптивният круиз контрол, който рядко е стандартно оборудване в автомобилите.

Как шофьорите възприемат ADAS системите?

Интересно изследване за възприятието на пилотите за ADAS системите беше проведено от Bosch (един от водещите доставчици на ADAS системи) заедно с консултантската компания BCG. Те анкетираха близо 3000 души, които са закупили нови автомобили в Китай, Франция, Германия, Япония, Южна Корея, Великобритания и САЩ.

Проучването показа, че 55 процента от анкетираните са готови да платят допълнително за най-новите ADAS системи, но само 25 процента ги използват редовно. Това означава, че шофьорите са чували за нови решения и искат колата им да ги има, но в същото време не могат или не искат да ги използват. 3 от 4 анкетирани шофьори не правят това.

Защо шофьорите не използват ADAS системи?

Авторите на изследването обвиняват това състояние на ниското доверие към новите технологии и липсата на знания сред шофьорите. До 1/3 от анкетираните са използвали системите на база проби и грешки, което показва, че шофьорите не са добре обучени в шоурума от автодилърите.

Как хората, които не са използвали системи за подкрепа, обясняват това решение? 38 процента заявиха, че не харесват или не им трябват системите, а 24 процента признаха, че не знаят как да ги използват.

Опасно фантомно спиране

Още по-лошо, 40 процента от анкетираните посочиха, че са изпитали т.нар. „фантомно спиране’’. Това е явлението на аварийно спиране, задействано от компютър, което не е причинено от реална заплаха. Може да се случи, например, когато алгоритъмът заключи, че автомобил, приближаващ кръстовище на подчинен път, не възнамерява да спре. Понякога обаче спирането се инициира поради програмни грешки и не винаги е възможно да се определи пряката причина.

Фантомното спиране не само подкопава доверието в асистентните системи, но и кара шофьорите да се колебаят да ги използват и в бъдеще няма непременно да избират опционални системи.

Проучването също така разгледа мнението на купувачите на автомобили за абонаментна система, при която плащанията за поддържащи системи ще бъдат регулирани. Както се очаква, шофьорите са категорично против такова решение, предпочитайки еднократна такса при покупка на автомобил.

