Как дрегерите в автомобилите ще направят пътищата по-безопасни?

Използването на алкохолни заключващи механизми помага на шофьорите да променят поведението си

06.02.2026 | 18:13 ч. 3
Снимка: Pixabay/VariousPhotography

Използването на алкохолни заключващи механизми в автомобилите помага на шофьорите да променят поведението си и намалява броя на повторните инциденти с шофиране в нетрезво състояние дори след премахването на мярката. Това е заключението, до което стигнаха изследователи от Vrije Universiteit Amsterdam (VU) въз основа на нов анализ на данни.

В случая става дума за програма Alcoholslotprogramma (ASP), която функционираше от 2011 до 2016. Като част от нея, колите на шофьорите, осъдени за управление в нетрезво състояние, бяха оборудвани с „алкохолен катинар’’. Устройството блокира стартирането на двигателя, когато резултатът от дрегера е положителен. В редица случаи участие в програмата беше предлагано и на шофьори, спрени от полицията за шофиране след пиене на алкохол.

Освен техническото ограничение, участниците в ASP преминаха обучителна програма с персонализирана обратна връзка. Според изследователката Мартина Блом, именно комбинацията от контрол и обучение е помогнала за консолидиране на нови навици, което има положителен ефект върху пътната безопасност.

Програмата беше прекратена през 2016 поради правни възражения, но по време на нейното функциониране мярката беше приложена към почти 9000 души. Проучването на VU анализира данни от 5300 участници. Резултатите показаха, че след завършване на програмата те са по-малко склонни да шофират в нетрезво състояние в сравнение с шофьорите без алкохолна ключалка.

дрегер автомобил проучване шофиране в нетрезво състояние
