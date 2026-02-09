Бела Хадид и Адан Бануелос отново заедно

Бела Хадид и Адан Бануелос са се събрали - само няколко седмици след раздялата си. 29-годишната моделка и 39-годишният каубой са решили да си дадат още един шанс.

"Раздялата беше кратка, но необходима. Те бяха ту щастливи, ту тъжни от декември, но нея все още дълбоко я е грижа за него и иска да направи така, че нещата да работят. Те работят върху връзката си сега. Той е голяма част от нейния живот в Тексас, така че беше трудно да го пусне", коментира източник на "Us Weekly".

И друг запознат се изказа за раздялата им.

"Връзката им е работа в прогрес. Те идват от 2 различни свята. Източниците на техните възходи и падения са контрастиращите им кариери и начини на живот, но те имат голяма любов един към друг. Адан обича Бела и иска да направи така, че нещата да работят. Той е наистина добро момче, харесван от всички.", казва другият източник.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net