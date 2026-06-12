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Иззеха 1,5 кг взривно вещество от постройка в село Буйново

Амонитът е открит при полицейска акция

12.06.2026 | 11:51 ч. Обновена: 12.06.2026 | 11:52 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Незаконно държане на взривно вещество е установено при полицейска проверка в село Буйново, община Борино, съобщиха от МВР в Смолян.

Служители на полицията извършили проверка в масивна селскостопанска постройка, ползвана от 65-годишен мъж. В хода на проверката са открити и иззети 1,426 килограма взривно вещество амонит.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.

Това е третият случай от началото на годината, при който в област Смолян са открити незаконно съхранявани взривни вещества или боеприпаси.

През април при полицейска проверка в Златоград бяха иззети 138 боеприпаса за огнестрелно оръжие и един килограм барут, съхранявани без необходимото разрешение. През февруари в дома на 76-годишен мъж от село Рибен дол, община Баните, бяха открити три ловни пушки и 38 боеприпаса от различен калибър, притежавани в нарушение на закона.

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Тагове:

взривно вещество амонит село Буйново
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