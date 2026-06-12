Петима сгащени при наркоакции в Кюстендил и Дупница

Петима души са задържани при две отделни полицейски акции срещу наркоразпространението в Кюстендил и Дупница, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Братя и техен приятел са спипани в Кюстендил

Трима от арестуваните са задържани в Кюстендил. Това са двама братя на 30 и 33 години и техен 35-годишен приятел. По данни на полицията служителите са разполагали с предварителна информация, че мъжете държат и разпространяват наркотични вещества.

При претърсвания в домовете им в квартал "Изток" са открити и иззети електронна везна, полиетиленова торбичка с хероин, портфейл с 34 станиолови сгъвки хероин и 3634 евро. Част от парите са били в монети.

Акция и в Дупница

При отделна специализирана операция в Дупница полицаи са задържали двама местни жители за притежание на наркотични вещества.

В дома на 31-годишен мъж е намерено бяло прахообразно вещество, което при полеви тест е реагирало на амфетамин. Другият задържан е на 23 години. Той е бил проверен на улица в централната част на града, а в джоба на панталона му е открито пакетче с амфетамин.

От полицията уточниха, че по-възрастният от двамата вече е осъждан за друго престъпление, свързано с наркотични вещества.

И по двата случая са образувани досъдебни производства под наблюдението на прокуратурата, пише БТА.