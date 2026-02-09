IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тенденции при маникюрите за Свети Валентин

Празнуваме го в събота

09.02.2026 | 18:53 ч. 2
Снимка: iStock/hristina Radcliffe

Свети Валентин съвсем наближи. На 14-и февруари, събота, се отбелязва Денят на влюбените. Освен с романтични подаръци, плюшени играчки, балони и свещи във формата на сърчица, вино и шоколад, много дами почитат празника и чрез тематичен маникюр. Какви са тенденциите при маникюрите за Свети Валентин тази година? Вижте отговорите на американския "Cosmopolitan".

Сърца

Започваме с класиката в жанра. Няма по-голям символ на Свети Валентин от сърцето. Може да заложите на класическите червени сърца. Или пък на няколко миниатюрни сърчица по всеки нокът. Конфети във формата на сърца по ноктите също са хит. А някои рисуват обърнати наобратно сърца. Каквото и да ви се нрави, няма да сбъркате със сърца.

Микс от нежност

Напоследък шарените нокти са много модерни. Смесването на дизайни е голям хит сега. Ако не можете да изберете само един вариант за маникюр сега, това е предложението за вас. Нека по всеки нокът има различен символ. Например - червена панделка, роза, карирани мотиви, сърце, точки, подаръче, балон и т.н.

Точки

Една тенденция, която ни завладя още през 2025 г. Маникюрът на точки продължава да бъде много модерен през всеки сезон. Специално за Свети Валентин може да заложите на класическите цветове - бяла основа с червени точки или обратното. Стои нежно и романтично.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

красота маникюр нокти Свети Валентин тенденции 14-и февруари
