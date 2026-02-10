IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вдъхновяващи цитати на Дийпак Чопра за силата и емоциите

10.02.2026 | 21:01 ч. 4
Снимка: Getty

Снимка: Getty

Тревожността е част от живота на всеки, но начинът, по който се справяме с нея, може да промени всичко. Един от водещите експерти по съзнанието и духовното благополучие, Deepak Chopra, предлага уникален подход към тревожността чрез осъзнатост, вътрешен мир и мъдри практики.

В следващите редове споделяме няколко вдъхновяващи цитата на Дийпак Чопра за тревожността. 

„Ако искаш да знаеш какви са били твоите мисли в миналото, погледни тялото си днес. Ако искаш да знаеш какво ще е тялото ти в бъдещето, погледни мислите си днес.“

„Негативните емоции са като нежелани гости. Само защото се появяват на прага ни, това не означава, че имат право да останат.“

„Желанието за сигурност е причината за несигурност. Свободата е да знаеш, че единствената точка на пристигане е настоящето.“

„Всеки път, когато си изкушен да реагираш по стария начин, попитай се дали искаш да бъдеш затворник на миналото или пионер на бъдещето.“

„Страхът е очакването на болката в бъдещето. Гневът е спомена за болката в миналото. Враждебността е желанието за отмъщение.“

Източник: Цитати на Дийпак Чопра за тревожността 

