Салата с паста по италиански

Италианците се славят със своите разнообразни рецепти с паста. И да, те приготвят студени салати с паста. Днес споделяме една лесна рецепта за италианска салата с паста.

Продукти:

300 г къса паста

200 г гъсто кисело мляко или йогурт

200 г майонеза

2 супени лъжици оцет

1 супена лъжица горчица

1 червена чушка, нарязана на кубчета

1 морков, настърган или ситно нарязан

½ глава червен лук, ситно нарязана

1-2 стръка целина, ситно нарязани

3-4 кисели краставички, ситно нарязани

Сол и черен пипер на вкус

Зехтин за поръсване

Приготвяне:

Сварете пастата в подсолена вода до ал денте (следвайте указанията на опаковката).

Отцедете и прехвърлете в голяма купа.

Поръсете с малко зехтин и разбъркайте, за да не залепне.

Оставете да се охлади.

Добавете киселото мляко, майонезата, оцета, горчицата, нарязаните на кубчета зеленчуци и кисели краставички към охладената паста.

Подправете със сол и черен пипер.

Разбъркайте, докато салатата стане кремообразна.

Охладете в хладилник или сервирайте веднага.

