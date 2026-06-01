Салата с паста по италиански

Италианците се славят със своите разнообразни рецепти с паста. И да, те приготвят студени салати с паста. Днес споделяме една лесна рецепта за италианска салата с паста.
Продукти:
- 300 г къса паста
- 200 г гъсто кисело мляко или йогурт
- 200 г майонеза
- 2 супени лъжици оцет
- 1 супена лъжица горчица
- 1 червена чушка, нарязана на кубчета
- 1 морков, настърган или ситно нарязан
- ½ глава червен лук, ситно нарязана
- 1-2 стръка целина, ситно нарязани
- 3-4 кисели краставички, ситно нарязани
- Сол и черен пипер на вкус
- Зехтин за поръсване
Приготвяне:
- Сварете пастата в подсолена вода до ал денте (следвайте указанията на опаковката).
- Отцедете и прехвърлете в голяма купа.
- Поръсете с малко зехтин и разбъркайте, за да не залепне.
- Оставете да се охлади.
- Добавете киселото мляко, майонезата, оцета, горчицата, нарязаните на кубчета зеленчуци и кисели краставички към охладената паста.
- Подправете със сол и черен пипер.
- Разбъркайте, докато салатата стане кремообразна.
- Охладете в хладилник или сервирайте веднага.
Още вкусни рецепти опитайте в Az-jenata.bg.