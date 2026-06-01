IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 130

Салата с паста по италиански

Вкусна рецепта за лятна салата

01.06.2026 | 21:22 ч. 0
Снимка: iStock

Снимка: iStock

Италианците се славят със своите разнообразни рецепти с паста. И да, те приготвят студени салати с паста. Днес споделяме една лесна рецепта за италианска салата с паста.

Продукти:

  • 300 г къса паста
  • 200 г гъсто кисело мляко или йогурт
  • 200 г майонеза
  • 2 супени лъжици оцет
  • 1 супена лъжица горчица
  • 1 червена чушка, нарязана на кубчета
  • 1 морков, настърган или ситно нарязан
  • ½ глава червен лук, ситно нарязана
  • 1-2 стръка целина, ситно нарязани
  • 3-4 кисели краставички, ситно нарязани
  • Сол и черен пипер на вкус
  • Зехтин за поръсване

Приготвяне:

  • Сварете пастата в подсолена вода до ал денте (следвайте указанията на опаковката).
  • Отцедете и прехвърлете в голяма купа. 
  • Поръсете с малко зехтин и разбъркайте, за да не залепне. 
  • Оставете да се охлади.
  • Добавете киселото мляко, майонезата, оцета, горчицата, нарязаните на кубчета зеленчуци и кисели краставички към охладената паста.
  • Подправете със сол и черен пипер. 
  • Разбъркайте, докато салатата стане кремообразна.
  • Охладете в хладилник или сервирайте веднага. 

Още вкусни рецепти опитайте в Az-jenata.bg.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

салата паста
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem