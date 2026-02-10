Как ще се казва и кога ще излезе 11-ата част на "Бързи и яростни"?

Най-сетне е ясно кога семейството на "Бързи и яростни" ("Fast and Furious") се връща на големия екран.

Universal Pictures обяви, че 11-ият основен филм от сагата за улични гонки ще излезе по кината на 17 март 2028 година. Има и официално заглавие: "Fast Forever", което се превежда "Бързи завинаги".

Звездата и продуцент на поредицата Вин Дизел също сподели новината в Instagram.

"Никой не е казал, че пътят ще е лек… но е наш. Път, който ни оформи и се превърна в нашето наследство… А едно наследство… остава завинаги", написа Вин Дизел под снимка, на която е с покойния си партньор Пол Уокър от оригиналния филм "Бързи и яростни" ("The Fast and the Furious") от 2001 г.

Новият филм идва почти пет години след предишната част, "Бързи и яростни 10" ("Fast X"), която тръгна по кината през май 2023 година. Това е най-дългата пауза между два филма от началото на поредицата досега.

Луи Летерие, който пое режисурата на "Бързи и яростни 10", след като ветеранът от франчайза Джъстин Лин напусна проекта седмица след старта на снимките, по-рано беше обявен за режисьор и на следващия филм. Първоначално "Бързи и яростни 10" и "Бързи завинаги" бяха замислени като финал в две части, но не е ясно дали този план остава - тъй като Вин Дизел вече беше намеквал, че поредицата може да приключи с три последни филма, а не с два.

Миналата година Вин Дизел каза на фенове на FuelFest в Помона, Калифорния, че Universal са го попитали дали финалът може да е готов до април 2027 г., а той имал три условия, за да се върне към франчайза.

"Първото е да върнем франчайза обратно в Лос Анджелис. Второто беше да се върнем към автомобилната култура, към уличните гонки. Третото беше да съберем отново Дом и Брайън О'Конър", каза актьорът.

Това може да се окаже трудно, защото Брайън беше изигран от покойния Пол Уокър, който почина по средата на снимките на "Бързи и яростни 7" ("Furious 7") през 2013 година. Въпреки това франчайзът неведнъж е подчертавал, че в света на историята Брайън е жив, а последната поява на героя на екран разчита на братята на Пол Уокър - Коди и Кейлъб - като дубльори, така че вече има прецедент персонажът да присъства във филм, въпреки трагичната загуба на актьора.

Макар че официални решения за актьорския състав още няма, спокойно може да се предположи, че по-голямата част от "семейството" от "Бързи и яростни 10" ще се върне за "Бързи завинаги", пише Entertainment Weekly. Най-новият филм включваше Вин Дизел като Доминик Торето, Мишел Родригес като Лети Ортис, Тайрийз Гибсън като Роман Пиърс, Лудакрис като Тедж Паркър, Натали Еманюел като Рамзи, Сунг Канг като Хан Лу, Джордана Брустър като Миа Торето, Джейсън Стейтъм като Декард Шоу и Чарлийз Терон като Сайфър - всички те са участвали и в предишни филми от поредицата преди "Бързи и яростни 10".

Филмът представи и Джейсън Момоа като основния злодей Данте Рейес, Даниела Мелкиор като Изабел Невеш, Скот Истууд като "Малък Никой" (държавен служител, работил с "г-н Никой", изигран от Кърт Ръсел), Алън Ричсън като Еймс, Бри Ларсън като Тес Пети, Рита Морено като абуелитата на Дом и Лео Абело Пери като сина на Дом - Малък Би (Брайън).

Сцените след надписите на "Бързи и яростни 10" върнаха и Гал Гадот като Жизел Яшар, която се смяташе за мъртва след "Бързи и яростни 6" ("Fast & Furious 6"), както и Люк Хобс, изигран от Дуейн Джонсън, който не беше участвал в основен филм от поредицата от "Бързи и яростни 8" ("The Fate of the Furious") насам заради конфликт между звездата от "Смелата Ваяна" ("Moana") и Вин Дизел, но оглави спинофа от 2019 г. "Хобс и Шоу" ("Hobbs & Shaw").

Един персонаж, който изглежда по-малко вероятно да се върне, е Джон Сина като Джейкъб Торето, защото сюжетната му линия сякаш приключи в края на "Бързи и яростни 10". Но в този франчайз герои са се връщали и след далеч по-тежки неща, така че всичко е възможно.