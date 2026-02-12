11-годишно откри фосил на 48 млн. години, докато търсило камъчета с баба си и дядо си

Турен Поуп вече си е извоювал име в света на палеонтологията - и то на крехка възраст.

Миналата година 11-годишният Турен търсел камъни с баба си и дядо си, Пати и Том Патерсън, на обществен терен в югозападен Уайоминг, когато попаднал на вкаменени останки от костенурка, датиращи отпреди милиони години.

"Отидохме да търсим камъни и намерихме бели черупки като от миди… и сякаш бяха счупени, някои не… много крехки, и после ми стана скучно и започнах да правя странни неща и го намерих", разказа Турен, цитиран от Wyoming News Now във вторник, 10 февруари.

Оказва се, че праисторическото животно е останало на мястото си в това, което някога е било езерото Госиут, почти 48 милиона години, пише People. Много преди находката на Турен, това, което днес е сухият район Greater Green River Basin, е било голяма тропическа заливна равнина, изобилстваща от риби, крокодили и костенурки.

Пати и Том казват, че веднага са усетили, че внукът им е открил нещо специално, и изпратили снимка на майка му - любител геолог на име Теса Патерсън.

"Направо ни взриви мозъците. Бяхме: "Какво е това?", каза Теса, цитирана от Wyoming Public Media.

След това тримата — семейството — последвали указанията и докладвали откритието на Bureau of Land Management (BLM), които управляват терена, а служителите по палеонтология в офиса Rock Springs Field Office (RSFO) били уведомени.

"Само за няколко минути си личеше, че това е доста цяла черупка на костенурка и си заслужава да бъде събрана", каза музейният специалист Джей Пи Кавиджели, който е бил част от екипа по разкопките.

От BLM потвърдили, че фосилът е "почти цял и забележително добре запазен".

Кавиджели класифицирал костенурката като мекочерупчеста, като обяснил, че много от нейните потомци са живи и днес.

"Да кажем, че имаш опит с мекочерупчести костенурки във Флорида или Луизиана и дойдеш тук, пътуваш във времето и се върнеш 50 милиона години назад - ще можеш да кажеш: "Това е мекочерупчеста костенурка", обясни той.

Крейг Томас, археолог и полеви координатор по палеонтология към офиса Rock Springs Field Office на BLM, каза пред Wyoming Public Media, че Турен е намерил екземпляра точно навреме.

"Ако не ги открием навреме, те обикновено се разпадат бързо, когато излязат на повърхността", каза Томас за фосила.

Турен не само помогнал в разкопките, но служителите му позволили и да даде име на находката си. Той избрал "Малкият Тими" за костенурката.

"Това откритие нямаше да е възможно без острото око на Турен за фосили и решението му да докладва фосила на BLM. Като постъпи правилно, той беше възнаграден с уникалната и незабравима възможност да участва в процеса на разкопките. Неговото откритие не само помогна да бъде запазена важна част от палеонтологичната история на Уайоминг, но и подчерта ролята, която обществото играе в опазването и отговорното докладване на научни ресурси, открити на обществените земи", се казва в прессъобщението на BLM.

"Малкият Тими" вече ще живее в Tate Geological Museum, където всички ще могат да го видят.