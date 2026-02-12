IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Актьорът Джеймс ван дер Бийк почина след борба с рака

Най-популярната му роля е в младежката драма „Кръгът на Доусън“

12.02.2026 | 08:07 ч. 8
Снимка: Ройтерс

Актьорът Джеймс ван дер Бийк почина след борба с рак на дебелото черво, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Най-популярната роля на 48-годишният американски актьор е ролята на главния герой в американската младежка драма „Кръгът на Доусън“.

„Нашият обичан Джеймс ван дер Бийк почина спокойно тази сутрин“, се съобщава в изявление на семейството му. То беше публикувано едновременно в „Инстаграм“ профилите на актьора и на съпругата му Кимбърли.

Двойката има шест деца.

Ван дер Бийк съобщи, че има рак на дебелото черво през ноември 2024 г.

Той изигра ролята на Доусън Лиъри в „Кръгът на Доусън“, който се излъчи в шест сезона от 1998 г. до 2003 г.
(БТА)

