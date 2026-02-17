Актьорът Тимъти Бъсфийлд е с повдигнати обвинения за педофилия

Съдебното жури в щата Ню Мексико повдигна обвинение срещу Тимъти Бъсфийлд по четири пункта за престъпно сексуално посегателство срещу дете.

Окръжният прокурор на окръг Берналийо Сам Брегман обяви обвинителния акт в петък с публикация в социалните мрежи.

По-рано властите бяха издали заповед за арест на Бъсфийлд заради твърдения за неправомерно поведение от периода, в който е работил като режисьор на снимачната площадка на телевизионния сериал "Чистачката" ("The Cleaning Lady"). Той, обаче, е категоричен в своята невинност и отрича обвиненията. Той сам се е явил пред властите и по-късно е бил освободен от ареста, пише CNN.

Бъсфийлд е най-известен с участията си в "Западното крило" ("The West Wing"), "Поле на мечтите" ("Field of Dreams") и "Thirtysomething".

Лари Стайн, адвокат на Бъсфийлд, не коментира конкретно обвинението за сексуален контакт, включено в обвинителния акт, но заяви, че журито е отказало да подкрепи обвиненията за "груминг/подмамване" (те се отнасят до действия на възрастен (или по-възрастен непълнолетен), насочени към изграждане на доверие и емоционална връзка с дете или уязвим човек с цел по-нататъшна сексуална експлоатация, малтретиране или трафик), поискани от прокуратурата.

В изявление той посочи, че на заседание за задържането вече са били "разкрити фатални слабости в доказателствата на щата - празнини, които никакви решения за повдигане на обвинения не могат да запълнят".