Испанската звезда Хулио Иглесиас е обвинен в сексуално насилие над две жени

Две жени обвиниха испанската звезда Хулио Иглесиас в сексуално насилие, докато са работили като служители в карибските му имения, съобщават източници. Домашна помощница твърди, че е била принудена да прави секс с испанския певец, описвайки актове на шамари, физическо и словесно насилие, пише Independent.

Физиотерапевт, който също е работил за певицата, твърди, че тя е била подложена на неподходящо докосване, обиди и унижение по време на престоя си в атмосфера на контрол и постоянен тормоз.

Последната знаменитост, въвлечена в скандала MeToo, Иглесиас е изправен пред обвинения, че е малтретирал двете жени през 2021 г., когато по-младата жена е била на 22 години.

Твърди се, че нападенията са се случили в домовете му в Пунта Кана в Доминиканската република и Лифорд Кей на Бахамите. Твърденията бяха публикувани във вторник след съвместно разследване на испанския вестник elDiario.es и телевизия Univision.

The Independent се е свързал с представител на Иглесиас, но официален отговор няма.