IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 114

Испанската звезда Хулио Иглесиас е обвинен в сексуално насилие над две жени

Една от предполагаемите жертви е била на 22 години

13.01.2026 | 19:02 ч. 9
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Две жени обвиниха испанската звезда Хулио Иглесиас в сексуално насилие, докато са работили като служители в карибските му имения, съобщават източници. Домашна помощница твърди, че е била принудена да прави секс с испанския певец, описвайки актове на шамари, физическо и словесно насилие, пише Independent.

Физиотерапевт, който също е работил за певицата, твърди, че тя е била подложена на неподходящо докосване, обиди и унижение по време на престоя си в атмосфера на контрол и постоянен тормоз.

Последната знаменитост, въвлечена в скандала MeToo, Иглесиас е изправен пред обвинения, че е малтретирал двете жени през 2021 г., когато по-младата жена е била на 22 години.

Твърди се, че нападенията са се случили в домовете му в Пунта Кана в Доминиканската република и Лифорд Кей на Бахамите. Твърденията бяха публикувани във вторник след съвместно разследване на испанския вестник elDiario.es и телевизия Univision.

The Independent се е свързал с представител на Иглесиас, но официален отговор няма.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Хулио Иглесиас MeToo домашна помощница сексуално насилие
Новини
Виж всички новини
Звезди
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem