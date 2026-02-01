Актьор от „Танцуващият с вълци“ бе осъден за сексуално насилие

Съдебни заседатели в Невада осъдиха актьора от филма „Танцуващият с вълци“ Нейтън Преследващия кон за сексуално насилие над жени и момичета от коренното население на САЩ, като го признаха за виновен по 13 от 21 обвинения, съобщи АП.

Повечето присъди са свързани с насилие, като основната жертва е била малолетна девойка. 49-годишният Нейтан Преследващия кон беше оправдан по част от обвиненията, отнасящи се за по-късен период. Той е заплашен от минимум 25 години затвор, като размерът на присъдата ще бъде определен на 11 март.

Прокурорите заявиха, че Преследващия кон е използвал авторитета си на лечител от племето лакота, за да експлоатира жертвите си в продължение на близо две десетилетия, предава БТА.

Според обвинението основната жертва е била на 14 години през 2012 г., когато Чейсинг Хорс ѝ казал, че духовете изискват тя да се откаже от девствеността си, за да спаси майка си, болна от рак. След това я е подложил на сексуално насилие и я е заплашил, че ако разкаже на някого, майка ѝ ще умре. Посегателствата са продължили години наред.

Три жени дадоха показания по време на 11-дневния процес, а съдебните заседатели постановиха осъдителни присъди по обвиненията, свързани и с трите. При прочитането на присъдата поддръжници на жертвите се събраха в коридора, като някои носеха жълти ленти в знак на съпричастност и протест.

Нейтън Преследващия кон е роден в резервата „Роузбъд“ в Южна Дакота и е най-известен с ролята си на Голямата усмивка във филма на Кевин Костнър от 1990 г. Той е обвинен и в сексуални престъпления в други щати на САЩ и в Канада. Адвокатът му заяви, че ще поиска нов процес, а прокурорите определиха присъдата като ясно послание, че злоупотребите няма да бъдат толерирани, независимо от публичния имидж или претендираната духовна власт.