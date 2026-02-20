Palms Bet подкрепя най-голямото инфлуенсърско събитие на годината

Наградите „Инфлуенсър на годината“ се завръщат за трета поредна година, за да отличат най-активните, разпознаваеми и популярни създатели на съдържание в социалните мрежи в България. Лъскавото събитие ще се проведе на 26 февруари 2026 г. в Mazzo Club & Restaurant, а официален спонсор е Palms Bet.

Брандът не за първи път застава зад инициативи, които дават по-голяма видимост на качественото съдържание и хората, които вдъхновяват и ангажират аудиторията в дигитална среда.

„Дигиталната среда се развива изключително динамично, а зад успешните профили стоят постоянство, креативност и отговорност към аудиторията. За нас е важно да подкрепяме събития, които отличават именно тези качества,“ коментира Матей Матев, оперативен директор на Palms Bet.

Отличията ще бъдат връчени в 27 категории, които обхващат широк спектър от платформи и формати - от социални мрежи и видео съдържание, през подкасти, музика и лайфстайл, до спорт, хумор, реалити формати и социални каузи. Категориите отразяват динамиката и разнообразието на инфлуенсърската среда днес, а водещите на церемонията - Беба и Атижа, ще допринесат за атмосферата и енергията на вечерта със своя неподражаем стил, харизма и присъствие.

С подкрепата на Palms Bet, наградите „Инфлуенсър на годината 3“ се утвърждават не просто като церемония, а като платформа за срещи между създатели на съдържание, брандове и медии - място за нови партньорства, идеи и бъдещи колаборации.