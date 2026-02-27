Рупърт Гринт с признания за бащинството

Рупърт Гринт сподели, че бащинството е изолиращо преживяване, и може да бъде травмиращо. 37-годишният актьор стана баща за първи път през май 2020 г. Тогава любимата му Джорджия Груум го дари с дъщеря Уенсдей.

През пролетта на 2025 г. двамата се сдобиха с още едно бебе. То е момиче и носи името Голди.

Сега Рупърт сподели, че първия път е бил много изплашен. Той се страхувал за дъщеричката си, когато тя се появила на бял свят през 2020 г.

"Страхът от опасностите и от това бебето да се нарани, нещо да не бъде съвсем нормално. Определено усещах това с Уенсдей. Тези първи няколко месеца могат да са сравнително изолиращи. Ужасно чувство е, когато трябва да бъде най-страхотното чувство, но може да е напълно травмиращо", коментира звездата пред "The Hollywood Reporter".

Още по темата четете в teenproblem.net