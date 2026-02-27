Хари Стайлс разкри абсурдна случка

Хари Стайлс призна, че се... е разсмял на погребението на баба си.

В епизод на "Royal Court" на Британи Броски, пуснат в сряда, 25 февруари, интернет звездата подхвана хита на Стайлс "Music for a Sushi Restaurant" и го попита за кои други места според него си заслужава да има песен. Отговорът му бе... крематориумът.

"Много харесвам песни за кремация", каза 32-годишният Стайлс.

След няколко неловки кикота и откровено объркани погледи от страна на Броски певецът на "Aperture" разказа историята, която е запалила тази негова "визия" за идеалния плейлист.

"Помня как бях на погребението на баба ми и точно когато тръгна лентата, изведнъж прозвуча "The Long and Winding Road". И ме разсмя. Чувството е супер неуместно, защото беше толкова рязко. И тогава започнах да мисля за неуместни песни за кремация... И после вече се понесох в ситуацията", призна Стайлс, визирайки песента на The Beatles.

В "кремационния" плейлист на Стайлс влизат "Relight My Fire" на Дан Хартман, "Disco Inferno" на The Trammps и "Ring of Fire" на Джони Кеш.

Стайлс се появи в "Royal Court", за да промотира предстоящия си албум "Kiss All The Time. Disco, Occassionally.".

В участието си в Hits Radio, Стайлс разкри, че заглавието на четвъртия му студиен албум е "като мантра за живота, защото не можеш да си в дискотеката постоянно."

"Да обичаш и да минаваш през живота си с любов, и от време на време да си даваш почивка, за да се забавляваш - мисля, че това е много добър начин да подхождаш към живота си. Точно така се почувствах, че живях през последните няколко години, и това доведе до положителни промени в живота ми", добави той, цитиран от People.