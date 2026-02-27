Мистерия: Защо главният иконом е откраднал "непродаваемия" порцелан на Макрон?

Главният иконом на Елисейския дворец е постъпил "глупаво", като е откраднал прибори за хранене на стойност над 370 000 евро, защото са били щамповани с логото на президентството и са били почти невъзможни за продажба, съобщи съдът.

Икономът, посочен само като Томас М., и двама съучастници са признали, че са откраднали около 150 порцеланови съдилища, чаши и артефакти, заявиха адвокатите им пред наказателния съд в Париж след началото на процеса им в сряда.

Някои от предметите датират от 19-ти век. Други са закупени по молба на президента Макрон през 2018 г., когато той е направил поръчка за около 500 000 евро за нов порцелан от Севр - френската държавна фабрика за порцелан. Чаши за шампанско Baccarat и фигурка от Рене Лалик, известния бижутер и дизайнер на стъкло в стил ар нуво, също са били откраднати, заедно с чинии, поръчани през 1969 г. от Жорж Помпиду, тогавашния президент. Те бяха декорирани от Серж Поляков, френско-руския модернист.

Томас М. е взимал порцелановите съдове от Елисейския дворец парче по парче в продължение на две години, фалшифицирайки президентския инвентар, за да прикрие следите си.

Президентството притежава около 70 000 парчета севрски порцелан, използвани за държавни банкети. Изчезването на 150-те предмета било забелязано едва през декември, когато персоналът алармира полицията.

Партньорът на Томас М., Дамиен Г. - антиквар, специализиран в сервизи за хранене, призна, че му е помогнал. Те са пуснали предметите за продажба в приложението за търговия с втора употреба Vinted, което е улеснило проследяването им от полицията, съобщиха на съда. Една чиния на обекта е имала маркировки на френските военновъздушни сили, а други са били номерирани и подпечатани.

"Кражбите бяха глупави, защото всички тези предмети са практически непродаваеми", каза пред съда Сирил Фроасар, експерт по керамика. "Това е шокиращ случай, защото това е нашето общо наследство, точно както всички бяхме шокирани от кражбата на бижута от Лувъра."

Трети обвиняем, колекционер на порцелан на име Жислен М, призна, че е получил част от откраднатите стоки, но твърди, че не е бил мотивиран от финансова изгода.

"Парите не ме интересуваха", каза той. "Не продадох нищо. Държах тези предмети внимателно опаковани в спалнята си."

Той каза, че е бил заслепен от "страстта" си и сега съжалява, че е взел порцелана. Мъжът загубил работата си като охранител в Лувъра, където през октомври бяха откраднати коронни бижута на стойност 88 милиона евро. Той е публикувал свои снимки от мястото на обира в галерия "Аполо", но не е заподозрян в участие в тази кражба.

За разлика от коронните бижута, които все още липсват, по-голямата част от приборите за хранене на Елисейската палата са открити в дома му във Версай и този на Томас М. в департамента Лоаре, югозападно от Париж. Тримата заподозрени рискуват до седем години затвор и глоба от 375 000 евро за кражба и получаване на крадени стоки. Те ще бъдат осъдени на по-късна дата.

Ксавие Отен, адвокатът на Жислен М., каза, че и тримата обвиняеми съжаляват за кражбите.

"Те осъзнават, че е било глупаво и не е трябвало да го правят", каза той.

Първоначално откраднатите вещи са били оценени на между 15 000 и 40 000 евро, но по-късно фабриката в Севр ги е оценила на над 350 000 евро. Отен твърди, че по-ранната оценка е била по-точна.