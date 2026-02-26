Неволната расистка обида, която беляза БАФТА 2026

Връчването на наградите на Британска академия за филмово и телевизионно изкуство (БАФТА) винаги са били от церемониите, които изглеждат като добре смазан механизъм - репетиран блясък, премерен хумор, внимателно дозирани емоции, камера, която знае къде да стои и всичко останало, което се смята за "задължително". На 22 февруари 2026 г. обаче тази машина за престиж засече и то доста шумно.

Скандалът, който избухна след 79-тите награди в Лондон, не беше от "обичайните", защото не бе заради провокативен тоалет, конфузна реч или спор за победител. Беше провокиран от... дума. За една расистка обида, произнесена в залата в момент, когато на сцената са двама чернокожи актьори - Майкъл Б. Джордан и Делрой Линдо.

Моментът на сцената

По време на представяне на наградата в категория "Най-добри специални визуални ефекти", от публиката прозвуча думата с "N" (n*gga) - възможно най-натовареният расистки термин в англоезичния свят. Реакцията в залата беше онзи тип микросекундна парализа, в която хората първо не вярват, че са чули това, после започват да се оглеждат кой е, после се чудят дали камерите ще го "спасят" с монтаж.

Това, което направи ситуацията още по-сложна, е човекът, който произнесе думата, защото не беше случаен зрител, дошъл да провокира и да прави "демонстрации" нарочно. Беше Джон Дейвидсън - активист със синдром на Турет и мъжът, чийто живот стои в основата на филма "I Swear". И според собствените му думи, както и според свидетели и медийни описания на случая, изреченото не е било намерение, а тик - неволен вербален импулс.

Водещият Алан Куминг се оказа в ролята на човек, който трябва да преведе публиката през деликатната ситуация, която се заформи. От една страна, той обясни, че неволните вокални тикове са характерти за този синдром. От друга - не трябваше да прозвучи така, сякаш омаловажава расистката тежест на думата.

Професионализъм и разочарование

Делрой Линдо, който представя заедно с Майкъл Б. Джордан наградата на сцената, призна по-късно пред Vanity Fair: "Направихме това, което трябваше да направим в момента."

Въпреки че те успяха да завършат представянето си професионално, той сподели, че е разочарован от липсата на последваща комуникация от страна на БАФТА към тях двамата лично след инцидента. Линдо каза, че би искал "някой от БАФТА да ни се беше обадил след това", вместо да оставят всичко само в официални извинения към медиите.

Джон Дейвидсън: "Дълбоко смутен", но и яростен

След като видеото и разказите плъзнаха по медиите, Дейвидсън излезе с публична позиция, в която отбеляза две неща.

Първото, че "дълбоко смутен от ситуацията и от факта, че някой възприема неговите неволни тикове като умишлени или като носещи смисъл и намерение".

От друга страна, по думите му, е имало уверения, че подобни неволни изблици ще бъдат редактирани от излъчването, а това не се е случило.

В отношението му, обаче, няма нищо безразлично, защото допълни, че има намерение да се извини лично на Делрой Линдо и Майкъл Б. Джордан.

И двете страни имат защитници

В социалните мрежи някои от най-известните актьори също се включиха с мнения, които ясно показаха как се разграничават чувствата относно ситуацията от гледна точка на общността и индустрията.

Така например Джейми Фокс публикува реакция, в която критично коментира случилото се, като написа, че това е "неприемливо" и подчертава, че според него синдромът не може да служи като оправдание за изреченото слово.

"Той мислеше тази глупост", гневно заяви той.

Уендъл Пиърс също изрази възмущението си, определяйки ситуацията като "разпалваща гняв", и призова за "категорично, пълно и искрено извинение" към Джордан и Линдо, вместо просто обяснения за неволната природа на случилото се.

В друга посока говори активистката и телевизионна звезда Бейлън Дюпри, която също живее със синдром на Турет и използва платформите си, за да обясни по-широкия контекст на реакциите при такова състояние. Тя подчерта, че "синдромът не произлиза от омраза и че когато човек с Турет казва нещо обидно като част от тика си, това не идва от сърцето му, а е мозък, който не му дава избор". Дюпри призова обществото към разбиране, образование и състрадание, като отбеляза, че думите имат значение, но и че реалността на неврологичното състояние не бива да се пренебрегва.

Извинението на БАФТА

Организаторите също излязоха с извинение и заявиха, че поемат "пълна отговорност" за това, че са поставили гостите в невъзможна ситуация.

Те фокусираха и върху това, че Майкъл Б. Джордан и Делрой Линдо са реагирали с достойнство и професионализъм, въпреки забележимото си неудобство.

BBC и двучасовото "забавяне"

Според зрителите и замесените, най-голямото "институционално петно" в случая е, че церемонията е излъчена по BBC с около двучасово забавяне - време, което по принцип съществува точно заради редакционен контрол. И въпреки това обидата е била излъчена.

BBC публично се извини и нарече пропуска "сериозна грешка", а генералният директор поиска бърза проверка от Executive Complaints Unit. В скандала влезе и политически натиск - британският министър на културата Лиза Нанди го определи като "напълно неприемливо и вредно" и приветства разследването.