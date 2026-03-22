Пътници летяха 13 часа с труп на борда

Това трябваше да е обикновен полет, но малко след изкачването над облаците се случи трагичен инцидент: жена почина на борда на полет на British Airways. Въпреки това, Airbus-ът продължи полета си, а пътниците трябваше да летят с труп на борда в продължение на 13 часа. И това не беше единственият проблем.

Смъртта е настъпила миналата неделя, приблизително един час след излитането на полет BA32 от Хонконг за Лондон. Смята се, че починалата е жена на около 60 години, която е пътувала със семейството си. Това беше съобщено за първи път от британския вестник "The Sun".

Пътниците се оплакват от миризмата

Според съобщенията някои пътници са поискали самолетът да се върне обратно след инцидента, но пилотите са решили да не го правят. Очевидно смъртта не се счита за спешен медицински случай. За да се предотврати това някой до стои до починалия, екипажът е преместил тялото в задната кухня и го е покрил.

Според The ​​Sun, въпреки покривалото, по време на дългия полет се е развила неприятна миризма. Към края на полета няколко пътници са се оплакали от миризмата. След кацане на лондонското летище Хийтроу, полицията се е качила на борда на самолета и е започнала разследване. Според съобщенията, пътниците са били задължени да останат на местата си около 45 минути.

За много от пътниците на борда ситуацията е била почти неразбираема. Според The ​​Sun някои членове на екипажа са били толкова разтърсени, че не са могли да продължат да работят няколко дни след това. Авиокомпанията заяви, че екипажът е получил подкрепа и че всички разпоредби са били правилно спазени.