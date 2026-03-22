Ивайло Калушев е погребан в Централните софийски гробища

Ивайло Калушев е бил погребан вчера. На церемонията в Централните софийски гробища присъстваха около стотина негови близки и приятели. Информацията идва от поетът Румен Леонидов, който се сбогува с Калушев с пост в социалната мрежа Фейсбук.

Първоначално беше планирано погребението му да бъде в неделя, но след като съобщението се разпространи в социалните мрежи, семейството му реши да промени деня, за да могат близките да се простят с него, без да бъдат притеснявани.

7 февруари е дадата, посочена в смъртния акт на Калушев, допълва Bulgaria ON AIR.

На церемонията прощални думи казаха поетът Румен Леонидов и майката на загиналия с Калушев Николай Златков - Ралица Асенова.

Особено трогателно беше писмото на Леонидов, публикувано в социалната мрежа, ето и част от него:

"Скъпи Иво, днес сме се събрали около твоето име, но не да ти кажем "сбогом", а "довиждане", не да ти кажем "Бог да те прости", а да ти кажем "Здравей", да кажем "Здравей" на твоя извисен Дух и същина, да прошепнем "Здравей" на твоята безсмъртна Душа, която е тук някъде около нас и ни наблюдава с разбиране и съпричастие… За мнозина от нас имената ви ще останат задълго като дълбоки кървави разрези върху лицето на днешното общество, и няма лесно и бързо да зараснат, нито белезите от тях скоро ще бъдат забравени.

Макар че националното ни самосъзнание отдавна е поробено от Силите на Мрака, народът ни свикна да живее в духовен мрак, да диша не чист въздух, а тъмнина и чернота, свикна да бъде примитиви да ненавижда различното, необяснимото, другостта.

Това общество е загърбило звездната карта над себе си, забило е поглед в земята, и гази в себе уличната кал, от която си мисли, че е създадено”.