След Москва: Мобилният интернет се срина и в Санкт Петербург

Отварят се само сайтове от "белия списък"

22.03.2026 | 22:05 ч. 3
Снимка: Pixabay/ neuroimage

В Санкт Петербург броят на оплакванията относно мобилния интернет се е увеличил рязко в следобедните часове на 22 март, според данни от уебсайта Downdetector.

Жителите на града отбелязват, че в някои райони (особено в центъра на града) работят само ресурси от "белия списък", според Фонтанка и Ротонда. Според жителите на Санкт Петербург обаче те не са получавали SMS известия за заплахата от дрон.

Преди няколко дни властите в Санкт Петербург предупредиха за евентуални прекъсвания на мобилния интернет "поради съображения за сигурност" и посъветваха жителите да използват безплатната Wi-Fi услуга на града "SPB_FREE". Необходимо е влизане с телефонен номер. Жителите на Санкт Петербург преди това се оплакаха от прекъсвания на мобилния интернет, след като градът беше предупреден за атака с дрон.

Миналата седмица жителите на Москва преживяха прекъсвания на мобилния интернет, като съобщиха, че в някои райони изобщо няма услуга, но че ресурсите, включени в "белия списък" (който изключва Telegram и WhatsApp), работят. Източник на RBC също съобщи, че Москва тества "белия списък".

Санкт Петербург Москва Русия мобилен интернет бял списък
