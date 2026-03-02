Защо някои жени са привлечени от по-зрели мъже?

Защо жените са привлечени от по-зрели на години мъже?

Според проучване, публикувано в Evolutionary Behavioral Sciences, повечето щастливи и и стабилни двойки с по-голяма разлика във възрастта просто са основани на сигурни привързаности. Въпреки стигмите и стереотипите, тяхното привличане и любов са като всички други, предназначени да насърчават спокойни и уравновесени взаимоотношения, интимност и връзка.

Всъщност има и много неща, които отличават по-възрастните мъже в любовта и които привличат дамите.

Ето някои от тях.

1. Те са по‑малко емоционално реактивни

Жените често биват привлечени към мъже, които са емоционално достъпни и способни на връзка преди физическата интимност. Изследвания показват, че по‑възрастните мъже са по-малко физически и емоционално реактивни при ежедневен стрес и конфликти. В отношенията си те са по-малко защитни и избягващи, когато възникват конфликти, и са по-присъстващи при решаването на проблеми. Това кара жените да се чувстват едновременно спокойни и привлечени.

2. Те са постоянни

За жените, които търсят стабилност и емоционална откритост, по‑възрастните мъже могат да бъдат по-привлекателни, защото постоянно са „на линия“, правят това, което обещават, и остават последователни в емоционално напрегнати ситуации. За жени, които са свикнали да се борят за минимално внимание и емоционална интелигентност, този постоянен подход е изключително привлекателен.

