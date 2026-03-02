IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 2

Защо някои жени са привлечени от по-зрели мъже?

Правят това, което обещават

02.03.2026 | 22:45 ч. 16
Снимка: istock

Снимка: istock

Защо жените са привлечени от по-зрели на години мъже? 

Според проучване, публикувано в Evolutionary Behavioral Sciences, повечето щастливи и и стабилни двойки с по-голяма разлика във възрастта просто са основани на сигурни привързаности. Въпреки стигмите и стереотипите, тяхното привличане и любов са като всички други, предназначени да насърчават спокойни и уравновесени взаимоотношения, интимност и връзка.

Всъщност има и много неща, които отличават по-възрастните мъже в любовта и които привличат дамите. 

Ето някои от тях. 

1. Те са по‑малко емоционално реактивни

Жените често биват привлечени към мъже, които са емоционално достъпни и способни на връзка преди физическата интимност. Изследвания показват, че по‑възрастните мъже са по-малко физически и емоционално реактивни при ежедневен стрес и конфликти. В отношенията си те са по-малко защитни и избягващи, когато възникват конфликти, и са по-присъстващи при решаването на проблеми. Това кара жените да се чувстват едновременно спокойни и привлечени.

2. Те са постоянни

За жените, които търсят стабилност и емоционална откритост, по‑възрастните мъже могат да бъдат по-привлекателни, защото постоянно са „на линия“, правят това, което обещават, и остават последователни в емоционално напрегнати ситуации. За жени, които са свикнали да се борят за минимално внимание и емоционална интелигентност, този постоянен подход е изключително привлекателен.

Източник: 8 причини жените да са привлечени от по-зрели мъже

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

любов романтика флирт
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem