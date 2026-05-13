Шефът на Palantir: Подкрепата ми за Украйна ме е превърнала в мишена за Кремъл

Компанията на Алекс Карп е споделила технология за изкуствен интелект с украинските военни, но той отрича всякакво участие в американския удар срещу иранско девическо училище. Ръководителят на Palantir заяви пред The Times, че е в списъка на Кремъл за нападение заради споделянето на технология за изкуствен интелект от компанията му с украинските военни, която Киев твърди, че е била използвана за опустошителните им удари дълбоко в Русия. Карп, откровен милиардер, завършил Станфорд, посети Киев за първи път през юни 2022 г., само месеци след като руските войски преминаха границата в опит да превземат столицата.

В интервю за The Times във фоайето на петзвезден хотел след среща с президента Зеленски и Михаил Федоров, украинския министър на отбраната, Карп каза:

"Общото мнение беше, че сме луди да дойдем тук и да предложим нашия продукт, защото страната щеше да бъде масово, напълно окупирана."

Софтуерът за изкуствен интелект на Palantir помага на украинските военни да сортират огромни количества разузнавателни данни в реално време,

за да подобрят ефективността на ударите си срещу руските сили. Украйна отдава заслуга на авангардната технология, която ѝ е помогнала да "изравни условията". Зеленски каза, че е имал "добра среща" с 58-годишния Карп и че са обсъдили бойни операции и работата на Palantir с украинския цивилен сектор. Разговорите се проведоха в понеделник, последния ден от 72-часовото прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ, но бяха обявени едва във вторник.

Федоров заяви в онлайн публикация, че технологията на американската компания е интегрирана в "планирането на операции за дълбоки удари" на Украйна. Карп отказа коментар, когато беше попитан дали Palantir е помогнал на Украйна да извърши ракетни атаки. удари в Русия, но заяви, че продуктите ѝ с изкуствен интелект са от съществено значение за подобни атаки. Украйна драстично увеличи ударите си на далечни разстояния срещу руски петролни рафинерии, военни съоръжения и промишлени обекти през последните месеци в опит да принуди президента Путин да прекрати войната.

"Не коментираме това, защото вече съм в руския списък с желаещи да бъдат убити", каза Карп. "Но нашата софтуерна инфраструктура е от решаващо значение за използването на моделите, от които бихте се нуждаели, за начина, по който бихте организирали това."

Коментарите на Карп дойдоха преди съобщението на Фьодоров и той не поясни как е разбрал, че Русия го е насочила към покушение. Фьодоров заяви в понеделник, че Украйна има "известна степен на инициатива" във въздуха, на земята и с удари на далечни разстояния срещу Русия. Коментарите му дойдоха, след като Украйна и Германия обявиха, че ще си сътрудничат в производството на дронове с далечен обсег с обхват до 1500 км. Сделката беше обявена по време на посещение в Киев на Борис Писториус, германския министър на отбраната.

Освен офанзивните операции, Palantir е силно ангажирана с украинската противовъздушна отбрана. През януари Киев подписа споразумение с компанията за изграждане на национален щит за противовъздушна отбрана, задвижван от изкуствен интелект, за защита на украинските градове. Системата, известна като "стая за данни" с изкуствен интелект, ще събира информация от хода на войната, за да обучава модели с изкуствен интелект, които могат да предвиждат руски удари и да използват евтини, автономни прехващачи за защита на украинското небе.

Освен работата си с украинските военни, Palantir технологията е била широко използвана и от САЩ и Израел срещу режима в Техеран.

През март Пентагонът похвали "революционното" въздействие на софтуера Maven Smart System на Palantir върху американските военни цели. Като се има предвид ролята на Palantir в тази война, бяха зададени въпроси дали софтуерът му е участвал в американски ракетен удар по начално училище в иранския град Минаб през февруари. Ирански представители заявиха, че 168 души, включително повече от 100 деца, са загинали, когато американска ракета Tomahawk е ударила училището.

Въпреки това, Пийт Хегсет, министърът на войната на САЩ, заяви на изслушване в комисията по въоръжените сили на Сената на САЩ през април, че "ИИ не взема смъртоносни решения". Карп настоя, че Palantir "се стреми към свят, в който умират по-малко невинни хора и където има по-малко войни". Най-добрият начин да се постигне това, каза той, е чрез използването на софтуера на неговата компания.

"Ако не искате да удряте цивилни, има само един начин да го направите, а именно с прецизни, контролирани боеприпаси, контролирани от системи, базирани на изкуствен интелект. Разбира се, във всяка война цивилни биват удряни, но наистина има само един начин да се минимизират тези щети и да се разбере какво се случва, за да може да се предотврати в бъдеще. И това е с вида системи, които изграждаме", добави той.

Той обаче сякаш призна, че технологията на Palantir не винаги е била безпогрешна.

"Ние сме голям глобален бизнес. Вярвам ли във всичко, което някога се е случило? Разбира се, че не. Вярвам, че почти всичко, което правим, издига летвата на доброто напред.”

Въпреки че Карп е поддръжник на Израел, Palantir отрече твърденията, че технологията му е била използвана за нападения срещу цивилни в Газа,

където над 75 000 души са били убити през първите 16 месеца от войната, според проучване на британското медицинско списание Lancet Global Health. Управляваното от Хамас здравно министерство в Газа също цитира подобни данни. Palantir, която носи името си от всевиждащите кристални кълба, изобразени във "Властелинът на пръстените", е основана през 2003 г. с финансиране от ЦРУ от Карп и Питър Тийл, ранен поддръжник на възхода на Доналд Тръмп в Белия дом. Според Forbes, Карп, чиято стойност е 13 милиарда долара, представя работата на Palantir като част от глобална борба между демокрации и авторитарни държави.

През 2024 г. той заяви пред списание Time, че мисията на компанията е да "защитава Запада" и да "плаши до смърт враговете ни".

Той предизвика спорове през април, когато Palantir публикува откъси от негови писания, в които се казва, че някои култури са по-нисши от други и се призовава за национална служба в Съединените щати.

"Някои култури са довели до жизненоважен напредък; други остават нефункционални и регресивни", пишеше там.

Публикацията беше описана от Виктория Колинс, депутат от Либералните демократи, като "бръщолевения на суперзлодей". Тийл наскоро изнесе лекции в Съединените щати и Европа за необходимостта от предпазване от Антихриста, който той предположи, че може да е "лудитска" фигура като Грета Тунберг. В Украйна мощният софтуер на Palantir също подпомага проекти за разминиране, като идентифицира кои райони трябва да бъдат разчистени първо, както и анализира данни за сигурността на училищата. Въпреки че Карп каза, че Киев не плаща сметката за работата на Palantir, той не разкри кой плаща.

"Сложно е, но не получаваме компенсация от украинското правителство. И това не е търговска цена." Въпреки че на Palantir се приписва заслугата за повишаване на ефективността на украинската армия, не всички са доволни от нарастващото влияние на компанията.

Дори United 24, държавна медия, изрази загриженост относно "мащабните данни", които Palantir събира, и "потенциала им да влияят на политическите решения далеч отвъд бойното поле".

Карп отхвърли предположенията, че работата на Palantir за защита на украинските цивилни ще помогне за подобряване на имиджа на компанията. Palantir сключи сделка за 240 милиона паунда през декември. Системата има и редица други сделки с публичния сектор на Обединеното кралство, включително една с Националната здравна служба (NHS), която да ѝ помогне да намали списъците с чакащи и да ускори изписванията.

Откакто договорът беше възложен през 2023 г., системата е извършила над 110 000 допълнителни операции и е намалила броя на пациентите, чакащи повече от 28 дни за диагноза рак, с 6,8%, според данни на NHS от април. Palantir по-рано игра ключова роля за безпроблемното протичане на програмата за ваксинация срещу Covid. Въпреки ползите, някои служители на NHS отказаха да използват технологията ѝ в знак на протест срещу ролята на Palantir в американските отбранителни фирми, американските имиграционни акции и войните в Газа и Иран.

Palantir заяви, че "идеологически мотивирани активисти" излагат на риск грижите за пациентите. Financial Times съобщи в понеделник, че NHS е разрешила на служителите на Palantir "неограничен" достъп до данни за пациентите. Palantir все още не е коментирала доклада. Карп каза, че разговорите в Киев са включвали обсъждания как украинските отбранителни системи, подкрепени от Palantir, могат да бъдат изнесени във Великобритания и други страни.