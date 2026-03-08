Какво означава транзитът на Марс в Риби за вашата зодия

На 2 март, след като завърши пътуването си през свободолюбивия Водолей, амбициозният Марс навлезе в обичащите фантазиите и всеобхватни води на управляваните от Нептун Риби.

Тази промяна е осезаема, докато преминаваме от бунт и социално съзнание към действие, ръководено от емоции и желание, подхранвано от въображение. Макар инерцията на Марс да не изчезва, тя става много по-малко силна и по-духовна, когато Марс е в този неуловим воден знак.

Марс може да е планетата на стремежа, амбицията и утвърждаването, но в Риби той се утвърждава по различен начин.

Този транзит на Марс не е толкова свързан с директна конфронтация с нещата, колкото с предпочитанието да опознаем обкръжението си, да го абсорбираме и след това да реагираме. Вместо да се втурваме напред, ние се носим по течението.

Риби е последният знак от зодиака – той е безграничен, дълбоко психически и преливащ от енергия, тъй като интуитивно усеща емоционалния подтекст на заобикалящата го среда. Този воден знак е известен и с това, че разбива бариерите и сигурността, създавайки място за безкрайните възможности на вселената.

Така че, ако не сте сигурни за следващите стъпки през предстоящите седмици, не бъркайте този духовен транзит с липса на мотивация. Възползвайте се от магията му, като се борите за мечтите си, изкуството си и това, което е значимо за вас.

Може би сте вдъхновени например да насочите тази енергия към творчески проект, вместо да участвате в спор. Или може би решавате да напуснете работа, която е изтощавала духа ви, въпреки че нямате всички отговори.

Емоционалните приливи са високи, лично и колективно, но има и засилено чувство на състрадание и духовна осъзнатост. Защитете енергията си.

Ето какво означава транзитът на Марс за вашата зодия.

Овен

Забавете темпото, Овен, и се вслушайте в това, което шепнат тялото и духът ви. Това е вашият сезон за почивка, пренастройване и справяне с това, което достатъчно време сте избягвали. Може да отмените плановете си, за да се отдадете на спокойствие и релакс, или да започнете терапия. Правете тихи стъпки, далеч от общественото внимание, към грижата за себе си и духовния баланс.

