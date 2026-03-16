След диагнозата: Кейт почти не пие алкохол

Направила е промени

16.03.2026 | 22:15 ч. 5
Снимка: Getty Images

Кейт Мидълтън призна, че вече много повече внимава с алкохола и почти не пие, защото трябва да е предпазлива. Вичко това се наложило заради онкологичното ѝ заболяване.

През януари 2024 г. принцесата на Уелс претърпя коремна операция и остана в болница 2 седмици. После дълго се възстановяванше в дома си и не присъстваше на събития.

Към края на март 2024 г. тя разкри, че е диагностицирана с рак. Първоначално се смятало, че не става дума за онкологочино заболяване, но тестове след операцията показали наличие на рак.

Кейт премина превантивна химиотерапия и през януари 2025 г. обяви, че е в ремисия.

Явно съпругата на принц Уилям е трябвало да направи доста промени в начина си на живот.

Какво точно издаде тя четете в teenproblem.net

