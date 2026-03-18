Жената, стреляла по дома на Риана, пратила смразяващо съобщение преди това

Ивана Ортис, жената, която стреля по дома на Риана, е изпращала съобщения за певицата на бившия си съпруг седмици преди нападението.

Според съдебни документи, цитирани от TMZ, Джед Валдес Сангаланг е приложил имейл от 26 януари, в който Ортис му пише: "Трябва да се отречеш от Риана и да признаеш, че съм по-добра от нея. Направи го. Кажи ми, за да може тази врата да се затвори."

Сангаланг твърди, че е разбрал за стрелбата в неделя, след като в понеделник започнал да получава обаждания и имейли, включително от медии, които търсели информация за Ортис. По думите му се опитал да скрие случилото се от тяхното непълнолетно дете, но друг ученик в училище разказал за инцидента и той бил принуден да обясни какво се е случило. Заради случилото се той е поискал от съда да му бъде дадено пълно попечителство и право сам да взема решения за детето.

Самата стрелба стана на 8 март, като 35-годишната Ортис е обвинена, че е произвела няколко изстрела по къщата на Риана в Бевърли Хилс, докато певицата, A$AP Rocky и децата им са били вътре. По данни на прокуратурата са изстреляни около десет куршума, които са ударили входната врата и част от имота, но няма пострадали.

Ортис беше арестувана малко след инцидента и срещу нея са повдигнати обвинения за опит за убийство и нападение с огнестрелно оръжие. Разследващите смятат, че атаката е била умишлена, а мотивът все още се изяснява.

По информация на властите жената има предишни проблеми със закона и в миналото е била поставяна под психиатрично наблюдение, което също се разглежда като част от контекста около случая.