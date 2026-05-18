Заради контузия: Ямал пропуска началото на световното

Вундеркиндът на европейския шампион Испания Ламин Ямал ще пропусне началото на световното първенство заради контузия в подколянното сухожилие, съобщи The ​​Athletic.

Дясното крило на шампиона "Барселона" със сигурност е аут за първия мач от груповата фаза срещу Кабо Верде на 15 юни. Освен това участието на 18-годишния Ямал във втория мач срещу Саудитска Арабия на 21 юни пък е под въпрос.

Свързани статии Звездата на Барселона Ламин Ямал развя палестинското знаме

Световното първенство ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли 2026 г. Испания ще срещне още Уругвай в групата.

Още спортни новини четете в сайта ни Gol.bg