IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Заради контузия: Ямал пропуска началото на световното

Световното първенство ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли 2026 г.

18.05.2026 | 20:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Вундеркиндът на европейския шампион Испания Ламин Ямал ще пропусне началото на световното първенство заради контузия в подколянното сухожилие, съобщи The ​​Athletic.

Дясното крило на шампиона "Барселона" със сигурност е аут за първия мач от груповата фаза срещу Кабо Верде на 15 юни. Освен това участието на 18-годишния Ямал във втория мач срещу Саудитска Арабия на 21 юни пък е под въпрос.

Свързани статии

Световното първенство ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли 2026 г. Испания ще срещне още Уругвай в групата.

Още спортни новини четете в сайта ни Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Ламин Ямал футбол Световно първенство
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem