Найъл Хоран с изповед за смъртта на Лиъм Пейн

Найъл Хоран проговори за смъртта на Лиъм Пейн, който му беше колега в момчешката банда One Direction. 32-годишният ирландски певец е видял Лиъм малко преди смъртта му - няколко дни.

Пейн почина на 31-годишна възраст в средата на октомври 2024 г., като падна от балкон в хотел в Буенос Айрес, Аржентина. Изпълнителят е бил там, за да поднови своята виза. Но на 2-и октомври 2024 г. Хоран имаше концерт именно там и двамата се видели.

"Беше страхотно. Изглеждаше в добра форма и ние се посмяхме добре, хубав спомен.", каза Найъл пред "GQ".

Новината за смъртта на Лиъм го е заварила, докато гледа телевизия в леглото си вкъщи.

