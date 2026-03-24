Бракът на принцеса Беатрис се разпада?

Бракът на принцеса Беатрис май е в криза. 37-годишната кралска особа е омъжена за Едоардо Мапели Моци от юли 2020 г.

Но явно отношенията им са напрегнати - заради скорошния арест на бащата на Беатрис - принц Андрю. Братът на крал Чарлз Трети за кратко беше арестуван на 19-и февруари - заради връзките си с осъдения за сексуални посегателства Джефри Епстийн, който се самоуби през 2019 г.

Сега източник на "Daily Mail" казва, че има "дистанция" между принцесата и Едоардо в последните месеци.

Мъжът е притеснен, че бизнесът му може да бъде опетнен от скандала с Андрю.

"Нещата не са страхотни за тях от известно време, но Беатрис е решена да продължи, въпреки трудностите и да изкове път напред. Тя иска да останат заедно, но той изглежда все по-разсеян от работата и пътуванията. Точно когато тя се нуждае от него най-много, той се отдръпва", посочва източникът.

