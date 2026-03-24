5 тенденции от наградния сезон

Наградният сезон почти приключи. От януари до март бяха раздадени доста престижни филмови награди, като кулминацията бяха Оскарите на 15-и март. Но все пак - на всички церемонии знаменитостите блеснаха с визии. И така разбрахме кои носталгични тенденции в света на красотата се завръщат. Вижте кои са те, според "Pop Sugar".

Микро плитки

Започваме именно от скорошното раздаване на наградите "Оскар". Там стана ясно, че носталгичните прически са на почит. Чейс Инфинити се появи с приказна лилава рокля, но направи впечатление ѝ с косата си. Черната ѝ грива беше сплетена на дълги плитки - но съвсем ситни и миниатюрни, наричани още микро плитки. Тази прическа стои сладко, нежно и е идеална за пролетта.

Временни татуировки

Манията по правенето на много татуировки май отминава, даже доста звезди започват да ги премахват от тялото си. Но пък се завръща нещо друго - временните татуировки. Бяха голям хит в началото на века. Те са перфектен избор, когато искате да изразите себе си и настроението си, но без да се ангажирате с постоянна татуировка. Певицата Чапъл Роан се показа с временна татуировка на наградите "Грами". И рисунката на гърба ѝ стоеше доста изискано.

