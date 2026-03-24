Робърт Патинсън похвали Зендая, била сред най-добрите актриси

Робърт Патинсън похвали Зендая. 39-годишният актьор и 29-годишната актриса участват заедно във филма "The Drama", който излиза по кината през април.

Освен това, те играят заедно в още 2 филма - третата част на "Дюн", както и в "The Odyssey", който илиза през юни. Роб и Зендая прекараха доста време заедно - в снимки, но и в промоционални събития и престурнето за "The Drama".

И двамата явно се разбират доста добре.

Патинсън смята, че колежката му е сред най-добрите актриси.

"Тя е една от най-невероятните актриси в момента. Тя е толкова талантлива, но също такова успокояващо влияние на снимачната площадка. Аз имам този проблем - прекалено премислям репликите и търся по-дълбоко значение, но нейният спокоен маниер бързо ме върна в момента", коментира актьорът, предават от "Mirror".

Още за отношенията четете в teenproblem.net