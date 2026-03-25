5 храни, които образуват газове, но са полезни за здравето

Много хора избягват определени храни, защото причиняват подуване и газове. Истината обаче е, че именно част от най-полезните храни могат да доведат до този дискомфорт. Причината не е, че са „вредни“, а че съдържат ценни фибри и хранителни вещества, които организмът обработва по-трудно.

Ето 5 такива храни – и защо не бива да ги изключваме от менюто си.

1. Боб

Бобът е една от най-известните храни, които причиняват газове. Това се дължи на съдържащите се в него сложни въглехидрати (олигозахариди), които се разграждат по-трудно и ферментират в червата.

Но бобът е богат е на растителни протеини, съдържа много фибри, които подпомагат храносмилането и помага за контрол на кръвната захар. Подходящ е за хора, които искат да намалят месото.

2. Леща

Лещата също е бобово растение и има сходен ефект върху храносмилането. Въпреки това тя е изключително ценна част от здравословното хранене.

Тя е богата на желязо и фолиева киселина, подпомага енергията и концентрацията, лесно се приготвя и засища за дълго време. Подходяща е за диетично хранене.

3. Броколи

Броколите често предизвикват подуване, защото съдържат фибри и серни съединения. Но това е една от най-полезните зеленчукови храни.

Съдържат много витамини C и K, подпомагат имунната система, съдържат антиоксиданти, които защитават организма. Помагат и за по-добро храносмилане в дългосрочен план.

4. Зеле

Зелето е много полезно, но също така е известно с това, че образува газове. Причината отново е в богатото съдържание на фибри и полезни растителни вещества.

То подпомага детоксикацията на организма, зелето е ниско калорично и подходящо за отслабване, подобрява работата на червата. Съдържа важни витамини и минерали

5. Лук

Лукът е основна съставка в много ястия, но може да причини подуване, особено когато се консумира суров.

Той подобрява имунната защита, съдържа естествени антибактериални вещества, подпомага сърдечното здраве и не на последно място - придава вкус на храната без излишни калории.